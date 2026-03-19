El PSOE votará en contra del traslado de competencias de Festejos a ProBurgos

Nuria Barrio y Josué Temiño, en la rueda de prensa para presentar las proposiciones al Pleno del Ayuntamiento de Burgos.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"El grupo municipal socialista quiere que la cultura se gestione desde el área correspondiente, que es la Gerencia de Cultura y Festejos". Con esta rotunda afirmación, el portavoz municipal del PSOE, Josué Temiño, criticó el encargo que se ha realizado en la Junta de Gobierno de este jueves desde Alcaldía para que sea ProBurgos quien gestione la programación de dos eventos de gran formato para la Navidad de 2026, tras el fiasco con actos que no llegaron a verse en la pasada temporada.

Según explicó el socialista, que estuvo acompañado de Nuria Barrio para presentar las proposiciones al Pleno de este viernes, esta cuestión se deberá votar en el consejo de administración de la sociedad municipal y anticipó que ya tienen el voto en contra del PSOE. Ambos concejales consideran que esta medida "no es factible" y advierten de que podría suponer una competencia impropia.

Temiño recordó que el pasado mandato se impulsó la transformación del Instituto Municipal de Cultura en una Gerencia y opina que, si necesita más personal para que funcione mejor, se tomen medidas en este sentido. Aseguró que ya se pronunciaron en este sentido cuando la alcaldesa, Cristina Ayala, sentada en la sala de prensa del Ayuntamiento de Burgos anticipó el pasado enero su intención de encargar esta parte de la programación navideña a la sociedad de promoción. "Salió aquí y lo anunció sin consultar con la oposición", reconoció.

Los socialistas enmarcan esta propuesta en lo que califican como un nuevo ejemplo del "mal funcionamiento" de la Gerencia Municipal de Cultura.

Por su parte, la concejala Nuria Barrio puso en duda que el traslado de estas competencias encaje en los estatutos de ProBurgos.

El PSOE defiende que la organización de los festejos y la programación cultural deben seguir dependiendo directamente de la estructura municipal, al considerar que es la vía más adecuada para asegurar el control público y la coherencia en la política cultural de la ciudad.

Opinión de Vox

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Martínez-Acitores, también se mostró crítico con el traslado de competencias de Festejos a ProBurgos, una decisión que, a su juicio, contribuye a "vaciar de contenido" la Gerencia Municipal de Cultura. Aunque reconoció que este modelo podría agilizar ciertos trámites administrativos, advirtió de que supone un debilitamiento del área municipal encargada de la política cultural.

Martínez-Acitores cuestionó tanto el fondo como la forma en que se ha planteado la medida, al señalar que se ha llevado a la Junta de Gobierno Local sin un debate previo suficiente. En este sentido, lamentó que el equipo de Gobierno parezca dar por hecho el cambio sin haber explicado en detalle sus ventajas frente a los inconvenientes.

El portavoz de Vox avanzó que su grupo aún no tiene decidido el sentido de su voto en el Consejo de ProBurgos, donde deberá abordarse la cuestión, aunque reconoció que, por el momento, ven "más contras que pros" en el traslado de la gestión de eventos, como los de gran formato de Navidad, a esta sociedad municipal.