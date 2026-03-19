Este es el cartel del IN Festival de Burgos. Rock, punk, mestizaje y electrónica comparten escenario

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El IN Festival ya cuenta con 16 confirmaciones de artistas como ETS (En Tol Sarmiento), Canteca de Macao, Kaotico, Parquesvr, The Lizards, Los Tiki Phantoms y Mala Gestión. Con este amplio abanico de músicos se darán la mano estilos diversos como el rock, punk, mestizaje, electrónica y propuestas emergentes, que serán el gran reclamo para dejarse llevar por la cultura inclusiva los próximos 5 y 6 de junio.

La presentación de las novedades que acogerá este festival, que cumple su cuarta edición en el recinto del Antiguo Hospital Militar de Burgos, tuvo lugar en el salón de actos de Cajaviva Caja Rural, en un acto en el que se puso de manifiesto que «la diversidad forma parte de nuestra sociedad y es una riqueza que queremos visibilizar con orgullo».

Esta cita nació de la mano de la Asociación Parkinson Burgos, pero rápidamente se sumaron otros colectivos de la ciudad que se mantienen en la organización, como son Asociación de Daño Cerebral (Adacebur), Fundación Aspanias, Autismo Burgos, Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante de Burgos (AFAEA) y Asociación de Trastornos Alimentarios de Burgos (ATAB). Todas ellas quieren demostrar que «otra forma de vivir y compartir es posible».

En este tiempo, más de 20.000 personas con distintas sensibilidades y capacidades han convivido con naturalidad, sin etiquetas ni estigmas. «En IN Festival no buscamos dar pena, sino mostrar una realidad», aseguran, para añadir: «Nuestro objetivo es acercar estas enfermedades, muchas veces invisibles pero cotidianas para miles de personas, desde la normalidad, rompiendo barreras y generando conexiones reales con el público. Queremos que nos conozcan y sepan dónde encontrarnos».

Este festival es una puerta abierta, un impulso para dar el paso, ya que en apenas cuatro años las consultas se han multiplicado por 10 y el número de pacientes por 4, reflejo del impacto social de este proyecto. De esta manera, opinan que la inclusión, «lejos de ser un objetivo lejano, es un presente que se construye entre todos».

La dirección de esta cita corre a cargo de Jesús Gadea Izuierdo, de La casa de las Musas, y de David Hernando Lozano, del Centro Epona, y como aseguran, IN Festival se consolida como uno de los festivales musicales emergentes con mayor proyección del norte de España.

Esta propuesta cultural une música en directo, cultura urbana e impacto social, es decir, que el festival se ha convertido en un punto de encuentro.

Paella solidaria, juegos familiares, música, actividades, asociaciones se dan cita en esta propuesta que llegó para quedarse.ÓSCAR CORCUERA

1.800 abonos vendidos

La edición 2026 demuestra el crecimiento del proyecto: más de 1.800 abonos vendidos antes de anunciar el cartel, una cifra que refleja la confianza del público y la comunidad creada en torno al festival.

La organización prevé un aforo de 2.500 asistentes por jornada, situando a InFestival como una de las citas culturales más relevantes del calendario musical de Burgos. En 2025 alcanzó los 15.000 espectadores, un dato que refleja el apoyo social.

En cuanto al presupuesto, será similar al de 2025, con 190.000 euros financiados y avalados por las asociaciones organizadoras, el productor y el promotor. Está por concretarse el apoyo económico del Ayuntamiento de Burgos, que en la pasada edición fue de 20.000 euros, y durante una reunión de los responsables de esta cita con la alcaldesa, Cristina Ayala, se habló de la posibilidad de que se incrementase la partida para 2026.

Uno de los pilares del festival es su impacto social directo en Burgos. La implicación de empresas colaboradoras ya ha permitido generar 20.000 euros destinados a las asociaciones organizadoras de In Festival este 2026. Este modelo convierte a In Festival en un evento cultural con retorno social tangible.

Igual que otros años, a la música en directo se suman otros eventos culturales y experienciales, así como gastronómicos, para que los asistentes puedan encontrar el ocio que necesitan sin salir del recinto del Hospital Militar. En cuanto a los horarios, la apertura de puertas el viernes 5 de junio será a las 20.00 horas, mientras que el sábado comenzará a las 13.00 horas.