Ballesteros urge a la empresa de la Escuela de Música a presentar la documentación de sus pérdidas

Un momento de la concentración en la Plaza Mayor contra el cierre de la Escuela Municipal de Música.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El futuro de la Escuela Municipal de Música de Burgos continúa en el aire, supeditado a la entrega de una documentación económica «correcta» por parte de la actual empresa prestataria. Así lo ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros, quien ha subrayado que, «la voluntad política es retomar las clases cuanto antes», pero actualmente « la pelota está ahora en el tejado de la adjudicataria».

Ballesteros recordó que «el equipo de Gobierno ha mantenido diversas reuniones con profesores, padres y la propia empresa para explorar vías de solución». Sin embargo, no se ha resuelto el principal escollo. «No podemos dar ningún paso más sin que el empresario presente la documentación correcta que justifique los costes reales y las pérdidas de estos meses que ha prestado el servicio obligado para que el Ayuntamiento pueda resarcirlas legalmente».

La situación se remonta a finales de 2024. Tras finalizar el contrato en septiembre, el Ayuntamiento sacó nuevos pliegos en noviembre, pero la licitación quedó desierta en diciembre. Desde entonces, el servicio se ha prestado de forma forzosa por la empresa adjudicataria. Ballesteros defendió la gestión municipal asegurando que «sí se ha trabajado en la Escuela de Música» y que el Ayuntamiento «se ha puesto a disposición de la empresa para asesorarla sobre cómo presentar las reclamaciones pertinentes dada la complejidad de la situación».

Durante su comparecencia, Ballesteros también quiso desmentir las informaciones que manejan algunas familias sobre los plazos de los nuevos pliegos. «No es cierto que vayan a lanzarse de cara al nuevo curso porque nuestro deseo es la reapertura de le Escuela de Música lo antes posible», aclaró la portavoz popular.

Dulzaina

Por otra parte, avanzó que el Ayuntamiento «se ha mostrado abierto a flexibilizar los requisitos de futuras licitaciones para atraer a nuevas empresas». En este sentido, la portavoz se refirió a la Escuela de Dulzaina.

«Aunque el deseo municipal es recuperar estos estudios para la ciudad, Ballesteros admitió que, si incluir esta disciplina supone un impedimento para que las empresas concursen», se valorará «su exclusión del pliego para garantizar la viabilidad del contrato principal de la Escuela de Música».