Así ha bailado Burgos por el Síndrome de Down

Instante de la actividad 'Baila con nosotros' de la entidad Síndrome de Down Burgos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Generar una mayor conciencia pública sobre el síndrome y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, además de resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, y en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Ese es el objetivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo. Una fecha que no es casual y es que el día 21 del tercer mes del año simboliza la trisomía del par 21, la condición genética que define a este colectivo.

En Burgos, la Plaza del Rey San Fernando se convirtió en un gran escenario para acoger una celebración en la que usuarios de la asociación Síndrome de Down Burgos y alumnos del Centro de Promoción de la Autonomía Personal ‘Estela’, CEIP Vadillos, La Salle y Colegio Saldaña, han compartido un rato de baile y complicidad. Posterioremente se repitió la mism escena en la Plaza de San Agustín con alumnos del CEIP San Pedro y San Felices, el CEIP Padre Manjón y Freetime Escuela Activa.

Según explicó Susana Arias, gerente de Síndrome Down Burgos, el objetivo de este encuentro es «dar visibilidad a las personas con esta condición genética y demostrar que la plena inclusión nace del contacto directo desde la infancia».

A pesar del carácter festivo del acto, Arias aprovechó la ocasión para hacer un balance sobre la situación actual del colectivo. Aunque reconoce que la visibilización «ha avanzado significativamente en los últimos años» y que Burgos goza de una «gran participación comunitaria», la gerente insistió en que «no se puede bajar la guardia». «Hay que seguir reivindicando sus derechos y seguir peleando», afirmó, subrayando que «la integración total no es una meta alcanzada, sino un proceso que continúa».

Un proceso de cambio al que también se ha tenido que adaptar la propia asociación. «En la asoacición desarrollamos programas que cubren todo el ciclo vital, desde la atención temprana hasta la edad adulta».

Arias destacó especialmente «el éxito de los programas de autonomía, que permiten a los jóvenes acceder al mercado laboral y les ayudan a llevar una vida lo más independiente posible». Sin embargo, la realidad biológica plantea un nuevo desafío, el envejecimiento prematuro. «A los 40 años comienza su vejez mucho más temprana y necesitan programas que les den calidad de vida en esa etapa y de ahí nace Mayores+», explicó recordando que la esperanza de vida se sitúa ya entre los 60 y 65 años.

En este sentido, ha recordado que la entidad nació gracias al impulso de las familias, quienes siguen siendo el pilar fundamental. «Las personas con Síndrome de Down necesitan apoyo, pero también deben tomar sus propias decisiones vitales y las familias juegan un papel muy importante ahí», defendió Arias, tras reivindicar el papel de los familiares «como acompañantes y no solo como figura protectora».

La entidad ha pasado desde su creación de atender a unos pocos usuarios en sus inicios a los 82 actuales, contando con servicios especializados que van desde el programa para mayores hasta la atención temprana y la incorporación de un aula de estimulación sensorial para los más pequeños.

Un año más,Síndrome Down Burgos reafirma su compromiso de «seguir trabajando para que cada persona encuentre su lugar en una sociedad que tiene que aprender a valorar la diferencia».

Las actividades

A lo largo de la semana, la asociación ha desarrollado diversas actividades de sensibilización. Con ‘Cónoceme un poco más’, ha acercado el Síndrome de Down a escolares del CEIP Vadillos y a La Salle y ha desarrollado acciones similares en colegios donde están escolarizados niños de la entidad.

El miércoles, el experto José Carlos de Pablo, ofreció la charla ‘Claves para organizar la Protección Patrimonial de las personas con discapacidad’. Las celebraciones se cerraron con un encuentro literario con los escritores Marisa Fernández, autora de ‘Marta es detective’, José Suardiaz y Sofía Rodríguez, coordinado por la también escritora MC-Condado.