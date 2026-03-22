Patrimonio estudia el proyecto de accesibilidad de la plaza de los Castaños

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos tiene ya a su disposición el proyecto para mejorar la accesibilidad de la plaza de los Castaños, que fue encargado hace unos meses. Sin embargo, antes de pronunciarse desde el ámbito municipal sobre el diseño formulado por Ajo Taller de Arquitectura, se ha requerido que lo evalúe primero Patrimonio de la Junta de Castilla y León, ya que cualquier renovación en esta plaza está afectada por la cercanía a dos zonas que cuentan con especial protección, como es el Camino de Santiago, que pasa por Fernán González, así como la Catedral.

Los vecinos del Casco Histórico Alto, que llevan años reclamando mejoras de accesibilidad en la plaza de los Castaños, así como en otros puntos del barrio, tendrán que esperar a que se pronuncie la administración regional, antes de que se pueda dar vía libre a la licitación de las obras.

El equipo de Gobierno del Partido Popular tiene el compromiso de mejorar el tránsito peatonal tanto en la plaza de los Castaños como en el Camino del Gallego.

Además, se está buscando la solución al problema que genera el pavimento en varias calles por existencia de baldosas resbaladizas tras la intervención que se realizó hace varios años, de acuerdo al Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH), que afecta a una superficie de 5.500 metros cuadrados. Sobre esta última cuestión, está previsto que las pruebas se realicen en las próximas semanas siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

Las obras para mejorar la accesibilidad en la plaza de los Castaños podrían llegar a costar entre 350.000 y 400.000 euros, según la estimación que ofreció el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, cuando informó de la adjudicación de la redacción del proyecto el pasado mes de noviembre.

El responsable político indicó que se trata de una intervención que será complicada urbanísticamente y que se desarrollaría ya de cara al presente ejercicio de 2026.

La propuesta que lanzó Urbanismo, y en la cual se tendrán que basar los diseñadores, pasa por «superponer» una rampa de granito y con barandilla que seguiría un itinerario rodeando la plaza desde el lado derecho (si se mira desde abajo, desde las Llanas hacia Fernán González) y que desembocará donde antiguamente iban unos contenedores de basura. «Es una obra complicada porque no queremos tocar el pavimento existente, ni hacer ningún tipo de excavación porque ya se conoce que bajo esa plaza existen las ruinas de una iglesia histórica en la ciudad; además, no puede ir pegada a los edificios porque tienen unos semisótanos con ventanas», explica, a la vez que añadía que los castaños tampoco «colaboran» con el mantenimiento del pavimento, que en algunos puntos está deteriorado.

Manso continuó la explicación indicando que las pendientes de la rampa no van a ser las que aparecen en los manuales de accesibilidad porque en algún tramo será mayor al 5%, pero que «en cualquier caso mejorará lo existente en la actualidad», ya que ahora hay una escalinata.

La redacción del proyecto se adjudicó a la empresa antes mencionada por 6.468 euros con el condicionante de que entregase el trabajo en dos meses. Siete empresas se presentaron a este proceso y la ganadora presentó una baja presupuestaria del 28%, según los detalles facilitados por el edil popular.

Camino del Gallego

Por cierto, otra actuación de accesibilidad que urgen los vecinos del casco histórico es la que tiene que ver con las calles Camino del Gallego y subida de San Miguel. El pasado octubre, el área de Movilidad encargó a la empresa EiC, por 17.992 euros, el servicio de redacción de proyecto para la implantación de elevador mecánico en la calle Camino del Gallego y de mejora de la accesibilidad en la conexión de la calle Eras de San Francisco.

La adjudicataria tenía 3 meses para entregarlo al Ayuntamiento y desde el área de Urbanismo han confirmado que los técnicos ya lo están estudiando, pero sin facilitar más detalles sobre su contenido.