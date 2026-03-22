Éxito absoluto en la III Burgos Fashion Week: Invitaciones agotadas y planes de expansión para su próxima edición

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Burgos Fashion Week se ha consolidado en su tercera edición su posición como evento de referencia para el diseño y el talento joven en la ciudad. La cita de moda, celebrada este sábado en el Hotel ABBA, ha cumplido las expectativas colgando el cartel de 'completo' al agotar todas las invitaciones días antes del evento. Ante la «buenísima» respuesta del público, la organización ya planea ampliar el aforo en las próximas entregas para que «nadie se quede fuera de esta experiencia única», tal y como explican los promotores de la cita, Franck Lionel y Daniel Elie.

La jornada fue un despliegue de creatividad que demostró que en Burgos «hay talento de sobra para exportar». Sobre la pasarela brillaron propuestas versátiles y con sello propio como la firma iconoclasta de Spade's Hoe, el diseño local de Alion Handmade, Hakunart, Gata y Araña, Sasuki Braids, Ura y Melot Atelier y la presencia internacional de la firma belga Oumi Fashion, que aportó el toque cosmopolita a la cita.

El evento no fue solo moda sino «un espectáculo integral» y es que las voces de Isabella Ferre, Andrea Palomo y Lylo, junto a la energía de Dj Güesp y la exhibición de calistenia de Rubén, crearon una atmósfera eléctrica que cautivó a los más de 150 asistentes que llenaron el espacio.

Pese al éxito, Franck Lionel y Daniel Elie mantienen los pies en el suelo pero la mirada en grande. «Queremos que Burgos sea un lugar de referencia para el mundo de la moda», afirman. Tras el sold out de esta edición, la prioridad absoluta para las próximas entregas es «ampliar el aforo, permitiendo que el evento crezca en dimensiones y repercusión».

Por ahora, la Burgos Fashion Week ha dejado claro que la capital burgalesa tiene mucho que decir y que ofrecer en el mundo de la moda y de la creatividad, y sus creadores están listos para dar el siguiente paso.