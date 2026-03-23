Más de una reparación al día: El mantenimiento no da tregua en los colegios de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La sección de Almacenes Municipales del Ayuntamiento de Burgos gestiona de media al año más de 550 actuaciones de mantenimiento en los 19 colegios públicos y en las 4 escuelas infantiles municipales. Es una ingente labor, ya que supone, por ejemplo en el año 2025, que se realizaron 47 reparaciones de media cada mes.

Es en los 9 meses en los que se prolonga el curso escolar cuando más tarea se genera, ya que el uso diario de las instalaciones provoca desgaste y roturas que hay que afrontar con urgencia, porque la actividad no puede parar. Sin embargo, durante el verano, los operarios también aprovechan para gestionar las solicitudes que van llegando desde los centros escolares y, por ejemplo, se realizan tareas de pintura o de carpintería metálica, puertas y ventanas, por poner algún ejemplo.

Según los datos facilitados desde la Concejalía de Servicios, que preside José Antonio López, en los últimos dos ejercicios completos, se ejecutaron 1.121 tareas de mantenimiento, a razón de 556 en el año 2024 y de otras 565 en el año 2025. De acuerdo a esta información, en lo que va de año 2026, hasta mediados de marzo, se llevan atendidas otras 147 peticiones de arreglos.

Los trabajos de fontanería son los que más peticiones reflejan, con reparaciones de cisternas, desatascos, grifería y pequeñas fugas en radiadores. Las labores de carpintería y cerrajería son otra de las cuestiones que más aborda la plantilla de Almacenes Municipales en cuestiones como el arreglo de persianas, de pomos y cerraduras, así como puertas atascadas.

En cuanto a albañilería y acabados, son frecuentes las reposiciones de azulejos, la reparación de humedades con el saneado de paredes tras filtraciones y posterior pintado, así como el anclaje de pizarras, tablones de corcho y estanterías para cumplir con la normativa de seguridad.

En el exterior de los centros, es decir, en los patios donde juegan los escolares y se realizan actividades deportivas, se hace necesario el repintado de las líneas de las pistas, así como la limpieza de alcantarillas en épocas de lluvia, para evitar la proliferación de charcos.

El CEIP Fernando de Rojas, el Miguel Delibes, el Sierra de Atapuerca y el Claudio Sánchez Albornoz son los que presentan un volumen de avisos más alto de forma sostenida, requiriendo intervenciones prácticamente todos los meses.

Escuelas Infantiles Municipales

Por su parte, las cuatro Escuelas Infantiles de titularidad municipal suelen presentar una media de un parte de actividad al mes por cada una de ellas. Durante el ejercicio de 2025, se requirió a los operarios en 53 ocasiones, mientras que en 2024 fueron hasta 60 las intervenciones.

En Los Gigantillos, la escuela con más actuaciones de mantenimiento, se atendieron 17 reparaciones en 2025, frente a la renovada escuela de Río Vena, donde los técnicos gestionaron 11. El arreglo de ruedas en cunas podría ser la actividad más específica que afecta al mobiliario de los niños de cero a tres años, pero el resto son actuaciones muy parecidas a las de los coles, como son reparaciones de puertas, humedades o grifería.

Una de las actuaciones más importantes por cuantía económica en el año 2025 fue la sustitución de un calentador el pasado 29 de octubre tras recibir un aviso de la dirección del Colegio Público Jueces de Castilla. También en enero de 2025 una fuga de agua dejó sin suministro al Francisco de Vitoria, como otro de los partes reseñables.

El presupuesto que se destina a estas intervenciones está integrado en el contrato de reparación de fachadas y dependencias interiores de edificios municipales, colegios públicos e instalaciones municipales, que contempla la limpieza, la consolidación y el pintado de espacios.

Contrato formalizado

Precisamente, la formalización de la adjudicación del último contrato consta con fecha de este domingo 22 de marzo en la plataforma de contratación del Estado. La empresa Imesapi S.A. será la encargada, durante los próximos tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos, de gestionar estas tareas de mantenimiento, con fecha de entrada en vigor del contrato para el 1 de abril de 2026.

El Ayuntamiento de Burgos reserva una partida de 900.000 euros para las tareas de reparación durante los próximos 3 años, 300.000 euros anuales, de los cuales se destina a colegios y escuelas infantiles 215.000 euros anuales. Otros 85.000 euros se reparten entre el resto de dependencias municipales.

El importe base de licitación del contrato fue de 743.801,67 euros con impuestos incluidos y se adjudicó por 758.879,33 euros, según consta en los documentos oficiales.

El pliego establece como una de las condiciones para ejecutar las tareas de mantenimiento que el plazo de respuesta será inferior a un mes desde la fecha del encargo realizado por los técnicos responsables del contrato.

Imesapi, que apoya al personal de Almacenes Municipales, ya venía desarrollando el contrato anterior y entonces se destinaban 250.000 euros anuales. El aumento de las necesidades ha provocado el aumento de la cuantía. En concreto, eran 500.000 euros la cantidad que el Ayuntamiento de Burgos destinaba a la conservación y mantenimiento de los centros públicos ubicados en la capital, que ahora se eleva hasta los 645.000 euros por tres años.