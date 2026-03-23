Protección Civil Burgos cerró 2025 con 327 servicios y 9.000 kilómetros a sus espaldas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Después de celebrar su 25 aniversario por todo lo alto el pasado mes de diciembre, ya iba siendo hora de hacer balance de la actividad desarrollada por Protección Civil Burgos en el ejercicio 2025. Con una memoria que es «algo más que números». En realidad, se trata del fiel reflejo del trabajo desempeñado en cualquier época del año por «vecinos que cuidan a sus vecinos» sin pedir nada a cambio.

Según consta en la memoria, presentada este lunes por el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, la agrupación burgalesa realizó el año pasado un total de 327 servicios. Salvo 83 de carácter interno con el fin de mejorar la formación de los efectivos en distintos ámbitos, el resto estuvieron relacionados con la cobertura de grandes eventos y situaciones de emergencia como el gran apagón nacional del 28 de abril.

Con 9.059 kilómetros recorridos en ocho vehículos (cinco tangos y tres halcones), los voluntarios de Protección Civil contribuyeron a asistir a peregrinos en el Camino de Santiago a su paso por la provincia y reforzar las medidas de seguridad en citas multitudinarias como partidos de fútbol y baloncesto, conciertos o los principales actos de las fiestas de San Pedro. De hecho, su despliegue en grandes aglomeraciones supuso casi el 20% de su hoja de servicios.

Bajo las órdenes de Lorenzo Bernabé, jefe de la Agrupación, también se actuó en situaciones delicadas como la del 26 de enero, cuando la ciudad se encontraba en alerta amarilla y naranja por fuertes rachas de viento que provocaron caídas y desplazamientos de árboles o mobiliario urbano. Además, también se movilizó a Protección Civil el 18 de abril para participar en la búsqueda de una mujer de edad avanzada que desapareció en Carcedo y que, afortunadamente, fue localizada sana y salva poco después.

Aquel día, los voluntarios desplazados a Carcero trabajaron de «manera incansable con la esperanza de devolver a alguien a su hogar». «Puro ejercicio de servicio público», en palabras de Manzanedo, que se visibilizó sobremanera durante el apagón al servir de «faro» para muchos burgaleses a los que el uniforme naranja les «reconfortó».

Más allá de su «implicación para hacer de esta ciudad más segura y más humana», Manzanedo se refirió a las obras de remodelación de la sede de Protección Civil, por valor de 1,3 millones de euros y en marcha desde el pasado mes de enero, para asegurar que «avanzan a buen ritmo». Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 10 meses, todo apunta a que la intervención concluirá en noviembre.

En estos momentos, la Agrupación cuenta con 46 efectivos (34 hombres y 12 mujeres). Dado que la prioridad actual por parte del Ayuntamiento es culminar la reforma de la sede, el jefe del servicio, Telmo Ruiz, señaló que ahora mismo no resulta «operativo» convocar nuevas plazas de voluntarios a corto plazo. No en vano, agradeció el «esfuerzo económico y de gestión» por parte del Ayuntamiento a la hora de adquirir dos vehículos, entre ellos un furgón cuya carrocería se está rematando.

«Seguimos poco a poco», advertía Miguel Ángel Arnaiz, el voluntario más veterano de Protección Civil Burgos, a sabiendas de lo mucho que ha cambiado el Cuerpo desde su primera sede en una «oficina muy pequeña» ubicada en el edificio de Policía Local y Bomberos. En cualquier caso, le resulta «satisfactorio» que se hayan producido avances en materia de medios y formación aunque lo fundamental, en su caso y en el de tantos otros compañeros, es «ayudar a todo el mundo» en cualquier situación.