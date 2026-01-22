Las obras de rehabilitación y adaptación de la sede de Protección Civil arrancan la próxima semana

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En una semana. Los trabajos de reforma de la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil arrancan la próxima semana. Así lo ha anunciado el equipo de Gobierno, que en junta de Gobierno local ha aprobado el plan de seguridad y salud para los trabajos de rehabilitación y adaptación del local destinado a la agrupación.

Las obras, adjudicadas a Grupo HERCE, cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. El proyecto verá por fin la luz tras la polémica que se vivió al final del pasado mandato, cuando el anterior equipo de Gobierno apostaba por llevar a este grupo a Villafría, en el entorno del Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI, algo con lo que los voluntarios no estaban de acuerdo.

La superficie útil de las dos plantas será de algo más de 1.100 metros cuadrados, a razón de más de 500 en la baja y otros tantos en la primera. Las zonas de laboratorios microbiológico, químico y bromatológico, así como la sala de técnicas instrumentales, se ganarán para despachos, vestuarios femenino y masculino, salas de formación y administración y un office. Para mejorar en accesibilidad se contempla la construcción de un ascensor.

Además, la reforma del local permitirá resolver múltiples deficiencias, entre ellas la existencia de humedades y filtraciones que vienen de la cubierta, así como renovar los acabados interiores para adaptar los espacios a las necesidades actuales propias de su uso como sede de Protección Civil Municipal.

La rehabilitación integral vendrá acompañada de medidas que mejorarán la eficiencia energética del inmueble y que permitirán ganar espacios para la labor de los voluntarios, según el proyecto aprobado hace varios meses y que fue elaborado por el estudio de arquitectura de Barrio y Cameno.

Torre de bomberos

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado el plan de seguridad vinculado a los trabajos verticales de la torre de Bomberos. Se trata de una ampliación del plan establecido en el proyecto de mejora del edificio de Policía Local y Bomberos, que no conlleva costo adicional.

En relación con este inmueble, se ha aprobado también la cesión de un espacio en el mismo para que Iberdrola instale un nuevo transformador de cara a la puesta en servicio del edificio remodelado.