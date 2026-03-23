Una plantación en las laderas del Castillo para conmemorar el Día Mundial del Árbol

Instante de la plantación de especies en la ladera del Castillo con motivo del Día Mundial del Árbol.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Árbol, una efemérides que se conmemora a nivel mundial desde hace más de doscientos años. También conocido como la Fiesta del Árbol, y a nivel internacional denominado por Naciones Unidas, Día Internacional de los Bosques, la jornada coincide con el comienzo de la primavera.

Con el objetivo de resaltar la importancia de los árboles y de los espacios verdes para el bienestar de las personas, así como para fomentar la sensibilización ambiental en un entorno social, el área de Medio ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha organizado un año más una plantación de árboles, arbustos y plantas aromáticas con un grupo de alumnos de 4º de Educación Primaria del colegio La Salle de la capital.

«La celebración del Día del Árbol es una oportunidad para recordar que el cuidado de nuestro entorno es una responsabilidad compartida, especialmente en una ciudad como la nuestra, donde el medio natural forma parte esencial de nuestra identidad», señaló el concejal responsable del área, Carlos Niño.

La zona escogida para hacer la plantación fue la falda del cerro de San Miguel en la linde que recorre la calle Eras de San Francisco y que hace solo unas semana era sometida «a una tala preventiva» debido a que «hasta cuatro ejemplares se habían desprendido de la ladera del cerro y otros tantos presentaban grave riesgo de caída como consecuencia de los fuertes vientos», recordó el concejal popular.

Todos los árboles afectados eran cipreses de Arizona, una especie ya en la ‘diana’ dado el conocido riesgo que entraña al alcanzar un gran tamaño, debido a que sus raíces no se extienden ampliamente de forma horizontal.

Ahora el objetivo, «además de ser una promesa a los vecinos de la zona» es reforestar la zona el espacio con algunas encinas, plantas aromáticas y arbustos que «mejoren la apariencia estética de la linde» y que «proporcionen una barrera natural a posibles erosiones del cerro y a las lluvias» de cara a las viviendas más próximas.

Niño destacó el carácter participativo de la actividad señalando que «queríamos que esta plantación tuviera también un componente social, implicando a los más pequeños de la ciudad porque ellos podrán ver cómo año tras año las especies plantadas crecen poco a poco y mejora una zona en la que ellos han colaborado».

La empresa Crece Burgos ha sido la encargada de proporcionan todas las especies que se han plantado y la asociación local Huerteco «ha colaborado con la cesión de las herramientas necesarias para llevar a cabo la plantación», señaló Niño.