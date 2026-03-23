Burgos encargará este año el proyecto del aparcamiento subterráneo en el parque Buenavista

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos cambia las prioridades de intervenciones urbanísticas en Gamonal para este ejercicio. En lugar de acometer la redacción del pliego de las obras para la remodelación de la calle Vitoria, se avanzará previamente con el aparcamiento subterráneo del parque Buenavista.

La alcaldesa, Cristina Ayala, que ha visitado la ampliación del estacionamiento disuasorio de las Torres, acompañada por el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, aseguró que "a lo que nos hemos comprometido, puesto que es la primera demanda vecinal", es a adelantar con el subterráneo el proyecto que se desarrollará tras desistir del aparcamiento en altura para la calle María Amigo, por la fuerte oposición vecinal.

Manso reseñó que en el departamento de Fomento del Ayuntamiento de Burgos se cuenta con unos primeros diseños, que anticipan la construcción de un gran subterráneo de dos plantas, "muy alejado de las viviendas", con 150 plazas por piso y, por tanto, con 300 lugares para aparcar. "Estamos hablando con los vecinos, con los comerciantes de Zona G, y con otras asociaciones del barrio de Gamonal", aseguró el edil popular, que añadía que les ha parecido bien dejar la segunda planta para residentes y la primera para rotación. A estos primeros bocetos, les tiene que seguir el encargo de la redacción del proyecto que se realizará a lo largo del ejercicio de 2026.

La gestión del estacionamiento, cuyas plazas "no serán ni en venta ni en concesión", correrá a cargo de la sociedad de promoción, ProBurgos, que de hecho nació de la transformación de Parkmusa, que gestionaba el aparcamiento del Fórum Evolución y, previamente, el de Caballería. Además, asumió el aparcamiento de la plaza de España y se baraja esta misma fórmula para el subterráneo que se haga debajo del Mercado Norte.

"Es la primera vez que el Ayuntamiento es quien se encarga de hacer la obra y quien se va a encargar, con ProBurgos, de la gestión. Eso es lo que va a posibilitar efectivamente que los precios de las plazas sean populares", concretó, por su parte, la alcaldesa Cristina Ayala, para diferenciar esta iniciativa de otras que, previamente, no fructificaron en el barrio de Gamonal, entre otras cosas, por el elevado precio de las plazas. De esta manera, la fórmula será la del alquiler para los residentes interesados.

Este compromiso del equipo de Gobierno se dio a conocer con motivo de la visita a la ampliación del estacionamiento disuasorio de las Torres, hacia la calle Manuel Altolaguirre, donde se acaban de poner en servicio otras 150 plazas para dejar vehículos que se unen a las que ya había.

La alcaldesa, Cristina Ayala, con Juan Manuel Manso, vicealcalde y concejal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Burgos.© TOMÁS ALONSO

Con respecto a la reforma de la calle Vitoria, sobre la que al comienzo del año el concejal de Urbanismo aseguró que sería "prioridad total" junto al Mercado Norte, la alcaldesa indicó que se seguirán reuniendo con los distintos colectivos. Sin embargo, lamentó que se están encontrando con una respuesta con respecto al proyecto que encargó el grupo municipal socialista cuando gobernaba el Ayuntamiento de Burgos, que no es la que había anunciado el PSOE. Así, comento que parece que "el bulevar de la calle Vitoria no lo quieren tanto los vecinos como se decía".