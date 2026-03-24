Diez empresas buscan talento de la mano de FAE en el encuentro 'Speed Job Dating'
La jornada, celebrada en la Casa del Empresario, responde a una de las principales preocupaciones de la patronal: la creciente dificultad para encontrar perfiles profesionales adecuados
Una decena de empresas de distintos sectores y 22 personas en búsqueda activa de empleo han participado en el encuentro 'Speed Job Dating' organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), una iniciativa orientada a facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos en un formato ágil y dinámico.
La jornada, celebrada en la Casa del Empresario, se enmarca en el Programa Integral de Activación del Empleo e Inclusión Laboral en Castilla y León 2025-2026 y responde a una de las principales preocupaciones del tejido empresarial: la creciente dificultad para encontrar perfiles profesionales adecuados.
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El formato del encuentro ha permitido a las empresas participantes mantener entrevistas breves y directas con los candidatos, quienes han podido presentar sus perfiles con currículum en mano. Este sistema, basado en citas rápidas, busca optimizar los procesos de selección y mejorar las oportunidades de incorporación laboral.
Además de las entrevistas, la iniciativa ha propiciado un entorno de intercambio profesional en el que empresas y demandantes han podido compartir experiencias, establecer contactos y explorar posibles colaboraciones futuras.
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Este tipo de acciones forma parte de las inciativas puestas en marcha por el Departamento de Empleo de FAE orientadas a reducir la brecha entre la oferta y la demanda de empleo, facilitando la captación de talento y apoyando la inserción laboral.