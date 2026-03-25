El PSOE reclama un consejo de Movilidad monográfico sobre el uso del hidrógeno en la flota de autobuses

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha solicitado la convocatoria de un consejo monográfico para analizar la implantación del hidrógeno en el transporte público de Burgos, ante las dudas que genera su uso, expresadas por la concejala Virginia Escudero.

La edil defendió la necesidad de abordar este debate en profundidad y con información técnica detallada, al considerar que actualmente existe "mucho desconocimiento" sobre las condiciones necesarias para operar con este tipo de vehículos. Entre las principales incógnitas, señaló aspectos como el mantenimiento, la recarga, el almacenamiento o el tiempo de uso diario de los autobuses.

Uno de los puntos clave que puso sobre la mesa es la falta de infraestructuras básicas, como una hidrolinera en la ciudad, lo que cuestiona la viabilidad inmediata del proyecto. "Hay que ver todas las posibilidades antes de tomar decisiones", insistió.

El PSOE recela especialmente de la fórmula planteada por el equipo de gobierno, que incluye tanto la compra de varios autobuses de hidrógeno como la incorporación de otros de este mismo combustible mediante un sistema de renting. En este sentido, Escudero fue tajante al asegurar que su grupo no apoyará "ningún renting", independientemente de la tecnología utilizada, y reprochó al Ejecutivo local no haber ejecutado las inversiones previstas en renovación de flota.

Pese a las críticas, los socialistas quisieron dejar claro que no se oponen al uso del hidrógeno como alternativa energética, pero sí a su implantación "a la ligera" y sin un análisis previo riguroso. Por ello, reclaman que el consejo monográfico sirva para evaluar experiencias de otras ciudades, incluidas aquellas que han dado marcha atrás en su apuesta por esta tecnología.

La petición de este órgano específico lleva sobre la mesa, según denunciaron, al menos un par de meses sin que el equipo de Gobierno, ni uno de los responsables de Movilidad, Juan Manuel Manso, haya dado una respuesta concreta sobre su convocatoria.

En materia de movilidad, los socialistas trataron de "desmontar el discurso triunfalista" del equipo de gobierno y dibujaron un escenario de deterioro en instalaciones y falta de planificación. Volvieron a denunciar el mal estado de las cocheras municipales, con problemas de capacidad que obligan a aparcar vehículos en la calle, así como el retraso en actuaciones anunciadas como la reparación de surtidores o la construcción de nuevas instalaciones, de la que "no se ha dado ningún paso real".

También criticaron la falta de definición sobre las antiguas oficinas de Virgen del Manzano, cerradas desde hace más de un año por una reforma que ahora el equipo de gobierno descarta sin ofrecer alternativas claras. "Manso nos ha dicho que no le gustan estas oficinas y que no lo ve viable y que ha decidido no actuar; entonces tendrá que explicar qué va a hacer con el edificio de Relaciones Laborales, si va a dejar allí las oficinas de Movilidad", dijo.

A todo lo dicho, sumó la ausencia de avances en la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible, aún sin presentar y de la que dependen cuestiones como la regulación de zonas de aparcamiento, la carga y descarga y la puesta en marcha de los aparcabicicletas cubiertos.