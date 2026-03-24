Carpintero tacha de "fracaso" la candidatura a Capitalidad Cultural Europea por no superar el primer corte

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista calificó de "fracaso" la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura para 2031 después de que la ciudad no lograra superar el primer corte del proceso de selección, y ha vinculado este resultado a la gestión cultural del actual equipo de Gobierno del Partido Popular.

La concejala socialista Blanca Carpintero sostuvo que el hecho de no haber pasado esta primera fase supone un retroceso respecto a anteriores intentos y evidencia, a su juicio, que el proyecto presentado "no ha convencido" por la falta de un modelo cultural sólido y coherente. Así, recordó que en la candidatura que se realizó para 2016, en el primer corte se superó a ciudades muy potentes como Málaga, Santander y Cáceres, que ahora sí lo logró.

La socialista aseguró que el dossier presentado hacía aguas en cuestiones que son importantes, como la dimensión europea del proyecto y la participación del tejido cultural y de la ciudadanía. Defendió que la candidatura se sustentaba sobre la idea de la cultura participativa, pero criticó que ese planteamiento no se ha trasladado a la práctica. "Se ha vendido una participación que en realidad ha sido un simulacro", afirmó, en referencia al proceso de elaboración del dossier, y continuó: "No se ha contado de manera efectiva con asociaciones, colectivos ni artistas", apuntó.

La edil socialista acusó al equipo de Gobierno de no haber creído en el proyecto y de haber descartado el trabajo previo desarrollado el mandato anterior, cuando gobernaba el grupo municipal del PSOE. Según señaló, existía una base ya iniciada que incluía líneas de innovación social, estructuras de participación y una planificación cultural más definida, pero que fue abandonada tras el cambio de gobierno.

Además, cuestionó la falta de dirección artística que en la anterior etapa estaba en manos de Ignacio González, gerente del área de Cultura municipal. Carpintero también puso el foco en la falta de colaboración con agentes clave, como la Fundación Caja de Burgos, que sí estaba comprometida en el mandato anterior, y en la pérdida de presencia en redes europeas culturales, aspectos que consideró fundamentales para reforzar la candidatura.

Junto a la crítica al proyecto de Capitalidad, la concejala socialista enmarcó este "fracaso" en una situación más amplia de deterioro de la política cultural municipal. Denunció la falta de planificación, la ausencia de un gerente en la Gerencia Municipal de Cultura y la incertidumbre sobre eventos destacados del calendario cultural, entre los que citó la Noche Blanca, las fiestas de San Pedro y el Enclave de Calle, programas que deberían estar adelantados ya en el primer trimestre del ejercicio.

Asimismo, advirtió de un cambio de modelo impulsado por el equipo de Gobierno, que, según indicó, pasa por trasladar competencias culturales a la sociedad municipal ProBurgos. "Se está vaciando la Gerencia de Cultura", denunció.

En el plano político, Carpintero respondió también a las críticas recibidas en el último Pleno, donde la propuesta socialista sobre cultura participativa fue rechazada y calificada de "desleal" y "deleznable" por la portavoz del equipo de Gobierno y presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros. "No es deslealtad, es hacer un análisis de lo que ha pasado para mejorar", defendió.

El PSOE avanzó que continuará planteando iniciativas para reforzar la participación cultural y recuperar el papel de la Gerencia, con el objetivo de redefinir el modelo cultural de la ciudad tras el revés sufrido en la carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura.