La ‘mezquita’ del agua burgalesa abre sus puertas: Así son los históricos depósitos del cerro de San Miguel

Un grupo de personas visita uno de los depósitos de la mano de Juanjo Diez.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Hay lugares que a pesar de permanecer ocultos a la mirada del ciudadano juegan un papel clave en el día a día de los servicios básicos de la ciudad. Los depósitos de agua del cerro de San Miguel son el ejemplo perfecto. Sin embargo, por primera vez en la historia, esta ‘mezquita del agua’ ha abierto sus puertas a los ciudadanos mediante visitas guiadas a lo largo de toda la semana para celebrar la Día Mundial del Agua.

Guiados por el técnico Juanjo Saiz, trescientos cincuenta burgaleses se han adentrado o se adentrarán «en esta obra de ingeniería excepcional» que combina restos monásticos y piedra de la cantera más famosa de la provincia y una precisión que «sigue desafiando el paso del tiempo».

Esta impresionante infraestructura se acabó de construir en 1892. «No fue una obra rápida, sino un proceso de años donde los andamios de madera y las vagonetas marcaron el ritmo de construcción», apunta el profesional.

Para levantar los muros se empleó piedra de la famosa cantera de Hontoria, la misma que dio forma a la Catedral de Burgos, pero también restos procedentes del antiguo monasterio dedicado a San Cristóbal en el término de San Millán de Juarros. «Del monasterio, que en su momento debió tener gran importancia porque contaba con un hospital aledaño, solo quedaron ruinas, pero gran parte de esas piedras se usaron para construir estos depósitos», explica Saiz.

La ubicación de la infraestructura no fue fruto del azar. «Se sitúa a una cota de 930 metros de altitud, en el Cerro de San Miguel , que ofrecía el escenario ideal para una gestión eficiente sin necesidad de usar fuerzas externas».

Y es que «gracias a una diferencia de 70 metros respecto a la altura de la ciudad, el agua llega a los hogares burgaleses por pura gravedad, sin necesidad de recurrir a bombeos mecánicos ni gasto de energía extra». Es «la física aplicada al servicio de la sostenibilidad mucho antes de que el término se pusiera de moda», recuerda el guía.

El complejo actual se divide en dos grandes épocas. Por un lado, los dos vasos gemelos originales de 1892, con capacidad para 8.000 metros cúbicos cada uno. Frente a ellos, la ampliación de 1959, con otros dos nuevos vasos capaz de albergar 32.000 metros cúbicos adicionales.

La apertura a las visitas de unos de los vasos más antiguos coincide con las labores anuales de vaciado y limpieza, un proceso «meticuloso en el que se utilizan mangueras de presión e hipercloración para garantizar la máxima salubridad», señala Diez, quien apunta que para el vaciado de cada depósito «se cierran los tres restantes para que el consumo de agua solo se produzca del que se va a tratar. Se vacía por completo en un tiempo récord de cuatro horas».

Saiz también explica en la visita que «en cada depósito entra una media de 145 litros de agua por segundo cuando están operativos, que llegan desde la potabilizadora de Arlanzón en un viaje que dura entre ocho y diez horas». Un agua «muy pura» que «presenta una muy baja carga mineral de magnesio y hierro». Precisamente por su gran pureza, el agua de Burgos «presenta un pH bajo que hay que corregir con una cantidad controlada de cal». Posteriormente «se somete a un proceso de ionización con ozono para desinfectar y al clorado».

Red de depósitos

Además de los depósitos ubicados en el cerro de San Miguel, la capital burgalesa cuenta con tres instalaciones más de este tipo en Cortes, en Villatoro y en Villalonquéjar. Infraestructuras que «están todas interconectadas» y que «cuentan con una capacidad de almacenamiento de 107.000 metros cúbicos o lo que es lo mismo 107 millones de litros».