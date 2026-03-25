El Espacio Cidiano y las exposiciones de Navidad, en el aire por falta de «diálogo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La creación de un Espacio Cidiano en Burgos y las actividades expositivas planteadas para la próxima Navidad en la Plaza Mayor y la plaza del Rey San Fernando solo se llevarán a cabo si el equipo de Gobierno logra convencer a la oposición. Por lo menos a Vox, que este miércoles se opuso a la encomienda planteada a ProBurgos para impulsar ambas iniciativas mientras el PSOE, en la misma línea, presentaba sendos recursos de reposición al entender que debería ser la Gerencia de Cultura el órgano competente para asumir esta clase de cometidos.

No sentó nada bien, tal y como exponía la concejal socialista Sonia Rodríguez, que el Partido Popular busque subterfugios mientras la «cultura municipal está destrozada». Lo suyo, añadió, hubiese sido «establecer un diálogo honesto y transparente» con el resto de grupos políticos. En cualquier caso, se mostró convencida de que el PP «no quiere dialogar» y lo único que busca es una «coartada» ante la opinión pública consistente en «ponerse la tirita antes de tener la herida».

Desde el Ejecutivo municipal, su portavoz y a la vez presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, reconoció que no queda más remedio que negociar con la oposición para alcanzar algún tipo de acuerdo. En cuanto a los recursos de reposición, se limitó a esgrimir que ahora mismo la pelota se encuentra sobre el tejado del secretario municipal.