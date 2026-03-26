El PP da marcha atrás en el proyecto deportivo previsto en los terrenos de la CLH para revisar los pliegos técnicos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Revisar minuciosamente los pliegos de condiciones y el diseño del proyecto». La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado la decisión de retrotraer el procedimiento de licitación de la obra del nuevo espacio deportivo proyectado en los antiguos depósitos de la CLH. Esta medida «busca garantizar la seguridad jurídica y técnica del proyecto antes de proceder a su adjudicación definitiva», tal y como avanzó la concejal popular.

La decisión se fundamenta en la «necesidad de revisar minuciosamente los pliegos de condiciones y el diseño del proyecto». Según explicó la portavoz, durante el periodo de licitación «se han recibido numerosas consultas y dudas técnicas por parte de las empresas interesadas». Dudas referidas a cuestiones sobre «cómo desarrollar determinado campo o cierta infraestructura, apuntó sin entre en más detalles.

Así las cosas y ante el volumen y la complejidad de estas cuestiones, el equipo de Gobierno considera «imprescindible devolver el expediente al área de Urbanismo para su aclaración y recogida en unos nuevos pliegos».

Con este movimiento, los populares pretenden evitar posibles complicaciones administrativas o técnicas a futuro una vez que la obra haya sido adjudicada. «Queremos trasladar el proyecto de nuevo a Urbanismo para asegurar que, cuando se retome la licitación, el diseño y las condiciones no den problemas y el proceso sea totalmente sólido», subrayó.

Cabe recordar que los pliegos ahora suspendidos «fueron aprobados en la Junta de Gobierno Local el pasado mes de enero de 2026». La resolución actual deja sin efecto dicha aprobación inicial, permitiendo que los técnicos municipales «rectifiquen y detallen aquellos puntos que han generado incertidumbre entre los potenciales licitadores durante estos meses».

Finalmente, la portavoz reiteró el compromiso del equipo de Gobierno con la creación de este espacio deportivo en la capital burgalesa, insistiendo en que «esta rectificación es un paso necesario para garantizar que la infraestructura final cumpla con todos los requisitos con la seguridad técnica y sin que dé opción a dudas».

El proyecto busca transformar esta área ocupada por los antiguos depósitos en un nuevo recinto con la creación de un campo de rugby, campos de fútbol 7 y un polideportivo. Tiene un coste estimado de 15 millones de euros y se actuará en una superficie de 40.000 metros cuadrados, buscando reforzar la oferta deportiva en la zona oeste de la capital burgalesa.

El espacio además deberá ser compatible con la utilización para otros espectáculos, por lo que tendrá que permitir la colocación de un escenario y deberá prestarse atención a la instalación de elementos que permitan una buena sonoridad en el recinto para la realización de propuestas teatrales o de música.

Prórrogas

Por otra parte, la portavoz del equipo de Gobierno informó sobre la aprobación de la prórroga del contrato para la gestión de los huertos de ocio con Huerteco. Este acuerdo asegura la continuidad de la actividad desde el próximo 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2027, y supondrá una inversión municipal de 59.669 euros.

Asimismo, también se ha aprobado la segunda prórroga del contrato de gestión del Espacio Joven del Ayuntamiento de Burgos a la empresa Sedena. Este servicio se mantendrá vigente un año más con un presupuesto asignado de 64.058 euros.