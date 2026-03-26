El Espacio Joven gana usuarios pero tiene un problema ¿Por qué no atrae a mayores de 16?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Llegar a adolescentes que rozan la mayoría de edad, aumentar la participación de las chicas y ampliar la influencia más allá de la zona Este de la ciudad. Estos son los objetivos que plantea la Concejalía de Juventud para el próximo año de funcionamiento del Espacio Joven en Burgos. El centro de la calle Luis Alberdi contó con 28.193 usuarios registrados en 2025. Ganó 1.343 en el último año.

«Se demuestra una consolidación operativa, con un crecimiento sostenido y sólido en su capacidad de convocatoria durante los últimos tres años», valoró el concejal de Juventud, Carlos Niño. Según el tipo de usuarios de este espacio, hay un perfil claro de joven que acude al Espacio Joven. Es un chaval de entre 12 y 14 años de Gamonal o Capiscol. El 72,6% de los usuarios tienen entre 12 y 14 años. Los chicos doblan la asistencia de las chicas. Son 18.192 varones frente a 9.972 mujeres. Nueve de cada diez menores que acuden al Espacio Joven proceden de la zona Este de la ciudad.

Más de 20.400 usuarios del Espacio Joven tienen entre 12 y 14 años. «Se observa un verdadero interés en esta edad, y notamos un descenso en las edades entre 14 y 17 años. Es un tema que estamos estudiando para ver cómo atraer a esa franja de edad», señaló el edil. Para ello plantean actividades «más llamativas», de corte tecnológico, y propuestas concretas en la línea del Funny Weekend, que registró un incremento del 46% el ejercicio pasado.

También se plantean fórmulas que permitan atraer a más chicas a este tipo de espacios y ampliar su alcance más allá del Este de la ciudad, puesto que en este tipo de servicios la localización (la sede está en Gamonal) condiciona la participación. En el Espacio Joven se llevan a cabo actividades vinculadas al asociacionismo, se ofrece información, se apoya la empleabilidad y se impulsan iniciativas de autogestión, que superan la participación en actividades dirigidas.

Así, la autogestión registró 16.243 usuarios; el asociacionismo, 12.131; la información juvenil, 1.410; las actividades programadas registraron 1.390 participantes; y las medidas de empleabilidad contaron con 150 usuarios.

Funny Weekend, al alza

El programa que registró un crecimiento de participación es el Funny Weekend. Una serie de actividades programadas para jóvenes de entre 12 y 18 años que se desarrollan en la Estación de la Ciencia y la Tecnología, el Centro Cívico de San Agustín y el Polideportivo Javier Gómez. El año pasado contaron con 3.208 asistentes, un incremento interanual del 46,5% respecto a 2024. El pico de participación vuelve a situarse entre los 12 y los 14 años (el 79,5% del total) aunque con una participación más equilibrada entre chicos (55%) y chicas (45%). El programa alcanza su mayor actividad en el mes de diciembre y mantiene un fuerte tirón, de nuevo, en el Este de la ciudad.

El Funny Weekend vivió sus horas bajas. «Hubo un momento en que estábamos pensando si realmente funcionaba, pero hemos introducido mejoras, dotándolo de actividades tecnológicas y propuestas concretas, y se ha incrementado el uso». Un camino que plantean explorar con el Espacio Joven.