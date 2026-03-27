Empresarios e instituciones debaten en Madrid sobre la reapertura del tren directo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La reapertura del Corredor Central a través del tramo ferroviario directo entre Burgos, Aranda de Duero y Madrid centrará un encuentro empresarial que se celebrará en Madrid con la participación de responsables institucionales y representantes del sector logístico y empresarial de la comunidad madrileña, Burgos y Castilla y León, en una cita impulsada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) para examinar el alcance económico, industrial y estratégico de una infraestructura que distintas organizaciones consideran clave para la competitividad del centro peninsular.

La convocatoria parte de un diagnóstico compartido por el tejido empresarial, que sitúa el actual contexto geoestratégico como un escenario de fuerte incertidumbre para la industria manufacturera y para el comercio internacional, en el que factores como la energía, la accesibilidad a los mercados o la logística de suministro condicionan cada vez más la viabilidad de los proyectos industriales. Desde esa perspectiva, el mantenimiento de las grandes infraestructuras de comunicación y la recuperación de las ya existentes, como es el tren directo, aparecen como elementos decisivos para asegurar una movilidad eficiente de materias primas y productos terminados hacia puertos y otros destinos de larga distancia.

En ese marco se sitúa el debate sobre el Corredor Central, al que se atribuye un papel estratégico dentro de la vertebración ferroviaria de la Península Ibérica, junto con su continuidad hacia el paso fronterizo de Irún. Según los datos expuestos por la organización, el eje aglutina territorios que representan en torno al 40% del PIB nacional y de la población, mientras que la habilitación para mercancías del tramo Burgos-Aranda de Duero-Madrid permitiría recortar más de 100 kilómetros respecto al itinerario actual por Valladolid y Medina del Campo.

Programa de la jornada

El programa comenzará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes y continuará a las 10.00 con la apertura institucional, en la que intervendrán el presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva; el presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán Valdivielso, y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez.

A las 10.30 horas se desarrollará un diálogo moderado por la secretaria general de FAE Burgos, Emiliana Molero, en el que participarán el managing director intermodal de Sea Solutions, Jaime González López; el director general de UNO Logística, Rafael Aguilera; la directora general de Transaher, María Luz Cobos Rodríguez, y la Madrid Branch Manager & Head of Customer Service DHL Iberia, Raquel Santos.

La clausura, prevista para las 11.30 horas, correrá a cargo del presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, y del consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino.

Con motivo de esta jornada, FAE organizará además un autobús para facilitar el desplazamiento de los asistentes interesados desde Burgos hasta Madrid.