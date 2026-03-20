La reapertura del tren directo Madrid-Aranda atraería a 3.000 familias y generaría entre 36 y 92M€ anuales a la comarca

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Mientras el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sigue parapetado tras un estudio de viabilidad que aún no llega, la asociación Ribering ha elaborado su propio informe sobre la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos para viajeros. Según este estudio, reactivar la línea 102 atraería a 3.000 familias a la comarca y generaría entre 36 y 92 millones de euros anuales en economía local.

El documento Tren, Teletrabajo y Coworking en la Ribera del Duero, que contó con la participación activa de la Plataforma por el Ferrocarril Directo, muestra que la reapertura de la línea 102 no es solo una reivindicación histórica, sino una inversión estratégica con rentabilidad garantizada y un impacto socioeconómico sin precedentes para la región.

El talento exiliado, aseguran desde Ribering, está listo para volver. El 80,3% de los 127 participantes en la encuesta realizada entre febrero y marzo afirmaron que fijarían su residencia en la Ribera de inmediato si existiera una conexión ferroviaria con horarios competitivos que permitiera el modelo de trabajo híbrido (presencial + remoto).

El 82,7% son personas vinculadas directamente con Aranda y la Ribera que residen en Madrid; de ellos, un 33,9% pertenecen a sectores de alta cualificación como ingeniería, tecnología y TIC. Además, la reapertura atraería talento externo, ya que el 12% de los encuestados que sí se mudarían a la Ribera no tienen vínculo previo con la comarca.

Ribering es un espacio de coworking en Aranda de Duero que actúa también como comunidad y plataforma de proyectos para impulsar la colaboración, el teletrabajo y la dinamización económica y social de la Ribera del Duero.

Motivaciones

Entre las motivaciones más citadas, el estudio destaca, de mayor a menor relevancia: conciliación, familia y amistades como argumento principal y unánime; alta calidad de vida en la Ribera del Duero; menor coste de vida y vivienda respecto a Madrid; y conexión con la naturaleza.

Según Ribering, para que este retorno sea posible, el factor más crítico es la frecuencia y los horarios del tren, así como la duración del trayecto (1 hora y 20 minutos). “La llegada diaria a Madrid-Chamartín debería producirse antes de las 8:30 horas para que los profesionales comiencen sus jornadas presenciales a tiempo. El retorno a Aranda debería tener lugar entre las 18:30 y las 19:30 horas, para permitir la conciliación y contribuir a la economía local de la Ribera”, señalan en el documento.

Bajo estas condiciones, el usuario tipo realizaría una media de 2,4 viajes de ida y vuelta por semana, generando ingresos estables por abonos a ADIF de entre 3,8 y 8,1 millones de euros al año, con lo que se garantizaría, en su opinión, la viabilidad económica de la línea.

Otro factor clave son los espacios de coworking, esenciales para el dinamismo profesional según el 84,3% de los potenciales retornados. Los entrevistados consideran que con esta fórmula de trabajo Aranda no se convertiría en una "ciudad dormitorio", sino en un nodo de innovación donde los profesionales generarían comunidad y sinergias los días que no viajan a Madrid. “El 74% de los encuestados viaja entre 1 y 3 veces por semana a Madrid”, apuntan desde Ribering.

Profesionales altamente cualificados

El informe propone dos escenarios basados en la demanda real. En el más conservador, 1.500 profesionales altamente cualificados se sumarían a los 500 que ya teletrabajan desde la Ribera, inyectando unos 36 millones de euros anuales en la economía local.

En el escenario de impacto, alineado con la media nacional de penetración del teletrabajo (15,4% de la población ocupada), esta cifra subiría a 3.000 retornados más 1.200 residentes, generando alrededor de 92 millones de euros y transformando la dinámica económica de la región.

En sus conclusiones, la reapertura del Tren Directo no es una petición nostálgica, sino una necesidad económica y social de primer orden para la Ribera del Duero del siglo XXI. Por ello, insisten desde el colectivo: el teletrabajo híbrido, junto a infraestructuras como los espacios de coworking, ha eliminado las barreras que antes forzaban el exilio del talento cualificado hacia las grandes capitales. “Su retorno a zonas rurales como la Ribera y ciudades intermedias como Aranda es viable. Una infraestructura ferroviaria moderna es el último eslabón para activar un motor de desarrollo que devolverá a la comarca su posición estratégica y vitalidad demográfica, concluyen.

Vertebradora

Hay que recordar que esta línea ferroviaria vertebradora, conocida como tren Directo, fue durante décadas una infraestructura estratégica, con un importante tráfico de viajeros y mercancías, especialmente en los años setenta y ochenta. Sin embargo, a partir de los noventa comenzó su declive por la falta de inversiones y mantenimiento, hasta que en el año 2011 la circulación quedó interrumpida tras un desprendimiento en el túnel de Somosierra, lo que supuso en la práctica el cierre y su progresivo deterioro ante la evidente falta de voluntad política.