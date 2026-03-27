El interior del Castillo se abrirá a las visitas antes de la musealización

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La estructura metálica del Castillo de Burgos ya es visible desde el pasado jueves. El primer paso de la recuperación y reactivación de las visitas a la fortaleza. Poder conocer qué se ha hecho en el interior está más cerca y no será necesario esperar a que el proyecto de musealización, que se dilatará hasta final de año, esté listo. «La fase inicial de las obras de simulación de la fortaleza ya se encendió y habrán podido ver una imagen preciosa de la zona del castillo, falta firmar la recepción y por eso no lo hemos abierto al público», informó al respecto el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

Nueva iluminación del Castillo.Oscar Corcuera

Explicó que aunque la obra del interior esta terminada, a falta de la musealizacion y obras de accesibilidad, no se ha podido recepcionar porque el inverno ha deteriorado dos paneles de madera que «la dirección facultativa ha exigido al contratista quitarlos y reponerlos de nuevo, mientras no lleguen no se podrá recepconar la obra», aclaró.

El objetivo es que, mientras se tramita el museo de interior, se pueda abrir el Castillo al público de nuevo. «Cuando esté recibida la obra la abrirermos al público sin poner tasa ni cobrar nada, solo para que los ciudadanos disfruten de lo que se ha hecho y puedan ver las obras», avanzó. El objetivo es que en una semanas esto se pueda producir.

En cuanto al proyecto de musealización de la historia del Castillo de Burgos se tardará un poco más. El objetivo del equipo de Gobierno es que todo el proyecto de recuperación de la fortaleza este disponible para final de año. Entonces se plantearán visitas guiadas y tarifas, después de las primeras visitas que se estiman para antes de San Pedro.