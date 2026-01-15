El Castillo estrenará la nueva iluminación este lunes, pero no abrirá al público (de momento)

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La nueva iluminación del Castillo de Burgos, que hará visible la fortaleza desde buena parte de la ciudad, se estrenará el próximo lunes, a partir de las 19.00 horas, para que los burgaleses puedan conocer el resultado de la última intervención.

Las luminarias que descubrirán el trabajo realizado en la novedosa recreación del palacio de Alfonso X, a través de una malla metálica, serán visibles desde el exterior, ya que, por el momento, no se ha tomado la decisión de abrir a las visitas este importante recurso turístico. Es más, la inauguración oficial, no se realizará hasta que esté completo el proyecto de musealización de cara a final de este año 2026 o inicios de 2027. Esta es la información trasladada por la portavoz municipal del PP, Andrea Ballesteros, que compareció tras la reunión de la Junta de Gobierno.