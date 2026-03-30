Científicas por doquier: veinte nuevos retratos para despertar la curiosidad

Aspen Domínguez en plena intervención. Su homenaje a la paleontóloga Mary Anning se ubica junto al Parral, en la avenida José María VillaciánSANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Martín camina sin prisa. Acaba de entrenar y vuelve a casa por la avenida que, aunque él no lo sabe, se llama José María Villacián. El mismo camino de cada martes le depara una sorpresa. Un rostro femenino lo observa, colorido, desde un rincón que hasta entonces había sido invisible para él. ¿Siempre ha estado ahí? El mamotreto desconocido (que sí, que siempre estuvo ahí) se ha convertido en una ventana a la que, sin querer, se asoma. Le pilla de paso. ¿Quién es ella? Su nombre y un fósil dan pistas, pero no bastan.

Martín saca el móvil que tanto se ha hecho de rogar. Para la música y teclea en Google: Mary Anning. La respuesta es inmediata: “Mary Anning fue la primera paleontóloga reconocida como tal. Además de ser paleontóloga, fue una coleccionista y comerciante de fósiles inglesa, conocida en todo el mundo por sus importantes hallazgos”. Sonríe. Contará a su padre el descubrimiento —le encantan esas cosas—, a ver si conoce a la mujer que desde ese día parece saludarle cuando se acerca al Parral.

Objetivo cumplido. Porque esa es precisamente la intención de la iniciativa de la Universidad de Burgos que ha transformado ese anodino cuadro eléctrico en un pequeño escaparate de conocimiento y, también, de quien ha empuñado los bártulos para lograrlo: Aspen Domínguez. "Ojalá que quien vea los murales quiera saber más de ellas", explica. Ellas son mujeres relevantes en distintos ámbitos del saber que, como Anning, siguen siendo grandes desconocidas.

Con tal empeño, Domínguez no dudó en aprovechar la ocasión para dar rienda suelta a sus ganas de catar el arte urbano. Considera que su pionera le puso “fácil” el planteamiento de la intervención, pues la referencia a dinosaurios y fósiles ubicaría sin problema su campo de actuación. De la experiencia, destaca la satisfacción por sumarse a una actividad que trata de que “la ciudad sea un poco más bonita” y la “sensación agradable” que produce pensar que mucha gente contemplará un trabajo que, de paso, ha supuesto un aprendizaje, especialmente sobre Anning, su inspiración. La historia personal es lo que captó su atención. “Lo que más me impresionó es cómo la trataban”, explica, para destacar la perseverancia con la que continuó investigando a pesar de las dificultades: “Me sorprendió cómo siempre seguía adelante haciendo lo que más le gustaba”.

Del subsuelo al cielo y del pasado remoto de la Tierra a las incógnitas que pueblan el universo. Porque en cada rincón hay un nombre de mujer que reclama la atención hurtada durante demasiado tiempo. En otro rincón de la ciudad, en pleno centro, Baitiar Calleja rinde homenaje a la física teórica y cosmóloga italiana Licia Verde, investigadora especializada en el estudio de la expansión del cosmos. "Me pareció muy impresionante ver que una mujer tan joven tuviera ya tantos estudios y hubiera llegado tan lejos", explica.

Su interés por la astronomía también marcó el planteamiento del mural. Calleja quiso trasladar al cuadro eléctrico en cuestión algunos de los conceptos que estudia Verde. En uno de los laterales aparece una interpretación del fondo cósmico de microondas, la radiación que permite observar la imagen más antigua del universo. En la parte frontal, una red que se expande entre planetas y estrellas sugiere la evolución del cosmos desde el Big Bang hasta la actualidad. "Quería representar al menos dos de los campos que investiga", señala.

Más allá del resultado artístico, Calleja coincide con el espíritu que atraviesa todo el proyecto: provocar preguntas. "La gente ve el mural y puede preguntarse quién es", explica. Para él, ese momento de curiosidad ya justifica la intervención. "Aunque sea por el nombre o por cómo está representada, puede hacer que alguien se interese por saber más", añade y destaca también la "felicidad" que brinda la irrupción de estos dibujos por distintos rincones de la ciudad. "Dan más vida", apostilla.

Domínguez y Calleja firman dos de las veinte nuevas obras que se suman a la segunda edición de 'Científicas a pie de calle', propuesta impulsada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos para acercar al gran público figuras femeninas relevantes en distintos ámbitos del conocimiento. Cada intervención incorpora además un panel informativo que remite a la web cientificasapiedecalle.ubuinvestiga.es, creada para la iniciativa, donde se recogen las biografías de las homenajeadas.

Antes de contemplar sus rostros por doquier, el proyecto se fragua en los centros escolares, con un concurso en el que participan decenas de grupos de institutos, encargados de investigar las trayectorias de las científicas elegidas y resumirlas en piezas audiovisuales. En una segunda fase, más de ochenta jóvenes artistas presentaron propuestas para trasladar esas historias al espacio urbano.

De ahí surgieron los veinte 'elegidos' y los respectivos nombres a redescubrir que ya lucen en singulares lienzos: Aspen Domínguez retrata a Mary Anning (avenida José María Villacián, junto al Parral); Baitiar Calleja, a Licia Verde (avenida del Cid Campeador, cerca de la estatua del toro); Gonzalo del Hoyo, a Olga Gil Medrano (avenida del Arlanzón, 33-34); Yaiza Moral, a María Josefa Yzuel (Bulevar, junto al CEIP Sierra de Atapuerca); Ana Eraña, a Henrietta Swan Leavitt (calle Europa, 8); Julia Bravo, a Katalin Karikó (calle Legión Española, 1); Lara Calleja, a Katharine Burr Blodgett (calle Albacete con Doctor Luis Fournier); Mercedes García Calvo, a Susana Marcos (junto al Arco de Fernán González); Carmen Arnaiz, a Nicole Reine de Lepaute (calle Santa Cruz, 27); Carla García Cogollos, a Katia Krafft (calle Bonifacio Zamora de Usabel, frente al Hotel Bulevar); Alicia Ordóñez, a Mae Jemison (calle Llana de Afuera, 11); Julia Llama, a Virginia Apgar (calle Barrio Gimeno, 12, parque Román García); Paulina Barrios, a Biruté Galdikas (parque Doctor Vara, frente al colegio Venerables); Alba Marroquín, a Ethel Browne Harvey (paseo de los Cubos, 20); Lucía Merino, a Rosalind Franklin (plaza de España, junto al pasaje de Radio Popular); Miguel Daniel Popa, a Rita Levi-Montalcini (paseo del Empecinado, junto al monumento a las Américas); Lucía Riaño, a Raquel Urtasun (parque de la Isla, cerca de los Arcos de Castilfalé); Lucía Santamaría, a Alice Ball (parque de la Isla, a la altura del Palacio de la Isla); Eva Roca, a Patricia Bath (paseo de Atapuerca, frente al cráneo de Miguelón); y Sara Pérez, a Mary Agnes Chase (calle Santa Águeda, frente a la iglesia).