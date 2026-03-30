El PP califica de «escándalo» y «pura especulación» el incremento del precio por el solar del Yagüe

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La parcela de 20.000 metros cuadrados que acogieron el Hospital General Yagüe afronta una sexta subasta pública con una revalorización del 60%. En el último movimiento para vender la parcela, en mayo de 2024, salió por 3,3 millones y ahora se abre la propuesta a 5,3 millones cuyas empresas interesadsa pueden presentar ofertas hasta el 15 de mayo.

Para el senador del PP, Javier Lacalle, este movimiento es «pura especulación urbanística del Gobierno de España, un escándalo que pagarán las familias que acaben viviendo en esta zona». Apunta que es un «escándalo» que «el Gobierno del PSOEse llene la boca de política de vivienda y en Burgos hace todo lo contrario, especular». Y critica que con la venta del solar del Yagüe, que «no han querdo plantearlo como vivienda protegida todo», ni se ha optado por «pomoverlo directamente con un proyecto de urbanización y luego enajenar parcela a parcela para moverlo en estos seis años».

El coste para los futuros propietarios de vivienda libre

Los populares han hecho cuentas de lo que supondrá mantener la subasta completa de la parcela en bruto con el encarecimiento generado. De los 20.000 metros cuadrados de parcela se crean dos calles con más de 150 plazas de aparcamient0, un parque de 3.000 metros cuadrados con árboles de gran porte en la parte que da a la avenida del Cid y una pacela de 9.000 metros cuadrados donde edificar equipamiento para la ciudad. Además hay planteadas 35 viviendas protegidas, 11 que se cederán al ayuntamiento y los 65 pisos de promoción privada «se les repercutirá los seis millones del coste de la urbanización de la parcela, el coste del precio inicial de subasta de los anteriores proceso que se dobla al revalorizar el precio de salida de la parcela», resumio el senador por Burgos.

Con este cálculo, el PP estima que los propietarios asumirán en el precio de sus inmuebles 165.000 euros por cada propiedad que dividen en 90.000 euros por el coste de la urbanización del espacio, 30.000 euros por el precio de subasta anterior más otros 35.000 euros que llegan con esta revalorización de la parcela. «En esta parcela céntrica de la ciudad, que no hay muchas así, se van a levantar viviendas de lujo por obra y gracia del presidente del Gobierno, si las viviendas protegidas tienen un precio de tope, sólo las libres se encarecerán considerablemente lo que es igual a una especulación».

Ocho años en barbecho y un litigio

La demolición del solar en el año 2016 cambió la fisonomía de esta zona de la ciudad de Burgos. Desde entonces el suelo espera en barbecho una oportunidad de desarrollo urbanístico completamente vallado y con la vegetación que surge a sus anchas por donde la naturaleza manda. Hasta ahora ha habido seis proceso de subasta de la parcela para su urbanización que empezaron con un valor de 4,6 millones, se llegó a bajar a 3,8 millones y en 2025 se solicita una venta directa de particulares donde se generó un conflicto.

Hubo dos propuestas de enajenación por adjudicación directa. Por un lado la presentada por Profal XXI y por otro la ofrecida por la Cooperativa La Nueva Residencia. Ambas se dieron por adjudicadas lo que el proceso derivó en un ligitio judicial que pesa ahora sobre la sexta subasta.

Ese doble interés, tras cinco intentos infructuosos de subasta, propició una nueva tasación a juicio del PP. «Al ver que había más de un interesado se plantea una nueva tasación de la parcela que es el que da como resultado el precio de esta sexta subasta, lo que evidencia que hay un premeditado afán especulativo, una barbaridad», sostuvo Javier Lacalle.

«Discriminación con Burgos»

Los representantes del PP por Burgos en el Senado y en el Congreso de los Diputados abordarán en las próximas semanas una batería de iniciativas y preguntas a plantear sobre la estrategia planteada en el solar del Yagüe. «Seguiremos insistiendo porque la provincia de Burgos está completamente discriminada por este gobierno en infraestructuras viarias y ferroviarias pero también hasta en este asunto que no es más que un expediente de enajenación se ha ninguneado a Burgos sólo queremos que hagan su trabajo», expuso el diputado por Burgos del PP, Ángel Ibáñez.