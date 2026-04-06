La obra de consolidación de la muralla de Burgos se prolongará como mínimo hasta finales de año

Andamiaje colocado en el paseo de los Cubos para las obras de consolidación de la muralla de Burgos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para rehabilitar un importante tramo de la muralla de Burgos en el paseo de los Cubos, con un plazo de ejecución de 10 meses, se prolongarán como mínimo hasta finales de 2026, ya que se iniciaron a finales de febrero con la colocación de un andamiaje de gran envergadura.

La empresa Construcciones Ortega fue la adjudicataria el pasado enero de las actuaciones de consolidación por un importe de 557.301 euros, cuando el precio de licitación se elevó hasta 709.937 euros.

Las obras, que han obligado a cortar la acera que transita por el paseo de los Cubos, permitirán consolidar los lienzos L3, L4, L5, las torres T1, T2 y T3 y Puerta B (judería) de la Muralla de Burgos, donde ocurrieron desprendimientos importantes en el último trimestre de 2024.

En el plan de trabajo se especificó que sería prioritario el arreglo de la puerta de Judería, por el uso que tiene de acceso a varios portales de edificios residenciales, y se prevé una recepción parcial de los trabajos de esa parte para el 30 de abril, según las explicaciones dadas por el concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo, que informó el pasado enero de la situación de este contrato en la Comisión correspondiente.

La tramitación de esta licitación se realizó por la vía de urgencia, ya que la actuación tiene comprometidos fondos europeos del plan de sostenibilidad turística en destino (230.816 y 79.000 euros). El grueso de la cantidad mencionada estaba destinada, de inicio, al proyecto del Centro Enogastronómico (en el antiguo Asador de Aranda de Las Llanas), pero se ha trasladado a esta intervención, ya que la primera se está retrasando y para no perder el dinero asignado del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

En concreto, la rehabilitación de la muralla afectará al tramo de muralla que enlaza el arco de San Martín con el llamado cubo de Doña Lambra —esquina frente a la calle Benedictinas de San José— y este con el siguiente, sin denominación oficial, lienzo concreto en el que tenía lugar el derrumbe a finales de septiembre de 2024.

El mal estado del muro es fruto de la combinación letal de una flagrante falta de mantenimiento y el crecimiento descontrolado de vegetación en la zona superior; por tanto, los trabajos durante los próximos meses se centrarán en limpiar la piedra, eliminar la vegetación y reponer la fábrica donde sea necesario.

El Ayuntamiento de Burgos encargó en el pasado mandato municipal el plan director de la muralla con el objeto de estudiar su estado de conservación y proponer distintas actuaciones. En este documento, esta zona del paseo de los Cubos se señalaba en rojo como una de las seis áreas que precisan una actuación prioritaria en un margen de tiempo no superior a cinco años.