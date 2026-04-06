Burgos no encuentra empresa que gestione los 18 aparcabicis cubiertos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los aparcabicis cubiertos instalados en las calles de Burgos continúan sin entrar en funcionamiento meses después de su instalación debido a la falta de una empresa que se haga cargo de su gestión y mantenimiento. Así lo afirmó el vicealcalde y concejal de Movilidad, Juan Manuel Manso, que ha informado de que se convocó un contrato menor en el que se invitó a tres empresas para que presentasen un presupuesto para desarrollar el servicio durante seis meses, con la idea de sacar, más adelante, un contrato por más tiempo.

La firma que elaboró la oferta más económica renunció posteriormente a hacerse cargo de la gestión y, según las explicaciones del popular, se va a acudir a la segunda oferta, que fue la presentada por el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), con la expectativa de que quiera hacerse cargo.

Los aparcabicicletas cubiertos se comenzaron a instalar hace casi un año, en mayo de 2025, aunque se tardó varios meses en tenerlos todos colocados. El equipo de Gobierno del PP confiaba en haberlos puesto a disposición de los usuarios, los primeros seis meses sin coste, antes de que acabase el año 2025.

En total, la ciudad cuenta con 18 aparcabicis cubiertos ya instalados —14 vinculados a la Zona de Bajas Emisiones y otros cuatro adicionales—, algunos de ellos equipados con puntos de recarga para bicicletas eléctricas.

Además, Manso indicó que ya se dispone de la aplicación Movibur para su funcionamiento. Sin embargo, la falta de empresas interesadas ha impedido siquiera iniciar esa fase piloto y gratuita.

El equipo de Gobierno considera clave activar este periodo de pruebas para poder definir las condiciones del futuro contrato. Sin esa experiencia previa, advierten, el Ayuntamiento de Burgos tendría que basarse en modelos de otras ciudades que no siempre se ajustan a la realidad local.

Patinetes eléctricos

Por otro lado, pero también relacionado con la Movilidad, en la Junta de Gobierno se acordó rechazar la implantación de un sistema de patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad dentro del contrato de gestión de Bicibur, que desarrolla la empresa Bicalia. La citada firma presentó la solicitud y el concejal recordó que existió una sentencia judicial que obligó al Ayuntamiento de Burgos a ampliar el contrato de concesión del alquiler de bicicletas.

Sin embargo, el área de Movilidad ha denegado la autorización basándose en informes técnicos y jurídicos, que alertan de los "efectos negativos que tendría esta medida en la seguridad, la movilidad urbana y la gestión del espacio público".

Además, Manso contó que se había pedido a Bicalia que presentase una oferta para gestionar bicicletas eléctricas con sus correspondientes bancadas e indicó que parece ser que no le interesa. "Sino lo ponemos en marcha con el actual contrato, se quedará para el siguiente", dijo.

De cara a ese mes de octubre en el que caduca el contrato de gestión del servicio de alquiler de bicicletas, se trabaja en la elaboración de un nuevo pliego que se licitará próximamente.