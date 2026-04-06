Petronila regresa a Burgos en abril de 2027 y abre la convocatoria internacional de cortometrajes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El certamen 'Petronila. Festival de Cine de Burgos' ha abierto la convocatoria para participar en su segunda edición, que tendrá lugar en abril de 2027. Tras una exitosa primera edición, en la que se recibieron cerca de 600 cortometrajes y 55 fueron seleccionados para su exhibición, el certamen regresa con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia en el ámbito del cortometraje y el cine con compromiso social.

Impulsado por Fundación Círculo, el festival mantiene su apuesta por obras que aborden temáticas sociales desde distintas perspectivas y lenguajes audiovisuales. La convocatoria está dirigida a cortometrajes nacionales e internacionales producidos a partir del 1 de enero de 2024, con una duración máxima de 35 minutos y abiertos a todos los géneros, desde la ficción hasta el documental, la animación o el cine experimental. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 6 de abril al 15 de septiembre de 2026 y deberá formalizarse a través de las plataformas festhome y filmfreeway. El proceso contempla dos periodos de inscripción, con tasas de 3 euros en fase regular y 6 euros en fase extendida.

El festival contará con tres secciones competitivas: Sección Oficial, dirigida a producciones iberoamericanas; Nuevos Públicos, de carácter internacional con categorías infantil y juvenil; y Castilla y León, destinada a obras vinculadas con la comunidad autónoma. Entre los galardones, destaca el premio al Mejor Cortometraje del Festival, dotado con 3.000 euros, así como otros reconocimientos a la dirección, interpretación, nuevas autorías y premios del público. Con esta segunda edición, el Festival Petronila reafirma su vocación de apoyar el talento emergente y de generar un espacio de reflexión en torno a las realidades sociales contemporáneas a través del cine.

Esta misma tarde, a partir de las 20 horas, el Auditorio elcírculo acogerá la proyección del palmarés ganador de la I edición de 'Petronila. Festival de Cine de Burgos', en una sesión que reunirá los cortometrajes galardonados: 'The Legend of the Hummingbird' (Mejor cortometraje de animación), 'Cão sozinho' (Mejor cortometraje internacional), 'Loquita por ti' (Premio Nuevos Públicos), 'Pura' (Mejor cortometraje novel) y 'El cuerpo de Cristo' (Mejor cortometraje del festival). La entrada será libre hasta completar aforo.

Esta cita marca el inicio de una línea de actividades vinculadas a Petronila que tendrán continuidad dentro de la programación cultural de Fundación Círculo, consolidando el cine como uno de los ejes estables de su oferta y como un espacio de encuentro con el público a lo largo del año.

La programación continuará el sábado 23 de mayo, desde las 18 horas, con una jornada especial de exhibición en el Auditorio elcírculo. La propuesta incluirá pases infantiles (18 y 18.30 horas, recomendados a partir de 3 años) y varias sesiones (19, 20 y 21 horas) en las que podrán verse el mejor cortometraje novel, 'Pura', y el mejor cortometraje del festival, 'El cuerpo de Cristo'. La entrada será libre hasta completar aforo.

En junio, el ciclo se completará con una propuesta dedicada a la historia del cine: la proyección de la 'Trilogía del dólar' de Sergio Leone, los miércoles 10, 17 y 24 de junio, coincidiendo con el 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo'. Todas las sesiones serán gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo. En el caso de este último título, además, se incorporarán medidas de accesibilidad comunicativa.