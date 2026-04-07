Los socialistas urgen al PP a empezar las obras de consolidación de la calle Murallas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Excesivo y vergonzoso». Así ha calificado la concejala socialista, Lola Ovejero, «el estado de abandono y la falta de gestión del equipo de gobierno en el arreglo de la calle Murallas», donde hace casi cuatro años se produjo un importante desprendimiento de parte de la ladera norte del Castillo.

La socialista relató que tras el desprendimiento «se tuvo que actuar de urgencia en enero de 2023 mientras se redactaba el proyecto de intervención integral» y fue en abril de 2025 «cuando se procedió a adjudicar el contrato definitivo de las obras». Unos trabajos que, un año después «no han arrancado» y «tampoco se han dado explicaciones a los vecinos de la importancia de consolidar la zona».

Tal como señaló la socialista, para arrancar con las obra era necesario un permiso de los vecinos de la zona para poder introducir la maquinaria en sus propiedades, un permiso que «no se había pedido y que se acaba de obtener». Así las cosas, Ovejero avanzó que «la previsión es que el inicio de la obra arranque hoy a cargo de Construcciones Ortega», pero «ya es 7 de abril y no hay obra».

«Vamos a dar margen para ver las máquinas entrar», apuntó, al tiempo que señaló que «es inaceptable que desde agosto de 2022 hasta abril de 2026 todo siga igual» y que «los vecinos se sienten abandonados». Además, insistió, estos mismos vecinos «están sufriendo las obras y retrasos del nuevo puente del Castillo. Otra obra que «parece una historia interminable», lamentó, recordando que la empresa concesionaria «ha pedido otros tres meses más de plazo para terminar los trabajos» y «se los han concedido, dejando de nuevos la calle cerrada al tráfico».

Cardenal Segura

Ovejero también ha denunciado la situación del edificio de la calle Cardenal Segura 2, cuya licencia de rehabilitación data de septiembre de 2024. Según la concejala, el edificio se cae «a pedazos» y el PP ha actuado tarde y «corriendo».

Así, criticó que el área de Licencias no haya sido capaz de «convocar un concurso para contratar actuaciones subsidiarias para estos casos». «Han tenido que correr para proteger a los viandantes», aseveró al tiempo que lamentó que «entrar en esa calle es un acto de valentía con un vallado asfixia a los comercios».

Monasterio de San Juan

Por otro lado, la concejala socialista ha tildado de «incomprensible» la situación del proyecto de rehabilitación del Monasterio de San Juan. «A pesar de que en octubre de 2023 la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, proyectaba la inauguración para 2027, el contrato actual se encuentra empantanado» y a medio ejecutar, tras haber sufrido ya un sobrecoste de 200.000 euros».

La edil criticó que «después de que la adjudicataria de las obras decidiera de forma unilateral en septiembre del pasado año dejar las obras paradas sin visos de continuidad, no tenemos constancia de que se haya sancionado o se vaya a sancionar a la empresa», que además «tiene otras obras de la ciudad en manos».

Ovejero señaló que «ahora el equipo de Gobierno presenta otro proyecto para acabar lo que queda por hacer y además para arreglar el techo, para que parezca que han hecho más cosas». Para los socialista «mantener el monasterio en este estado» supone además dejar el espacio inutilizado para grandes eventos».

«El equipo de gobierno vive de la fanfarria, pero la realidad es que en tres años no se ha materializado nada. Sin proyectos no hay licitaciones, y sin licitaciones no hay nada», concluyó.