El Ayuntamiento de Burgos perseguirá la rehabilitación de los edificios de Cardenal Segura, 2 y 4

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha activado el procedimiento administrativo para exigir a los propietarios una actuación urgente en los edificios situados en Cardenal Segura 2 y 4, tras detectarse riesgos por desprendimientos. El concejal de Urbanismo y de Licencias, Juan Manuel Manso, ha advertido de que el Consistorio actuará de forma subsidiaria si los propietarios no intervienen en los plazos legales establecidos.

Según sus palabras, antes de Semana Santa "comunicamos a los propietarios la necesidad de intervención de forma inmediata en el inmueble bajo la amenaza coercitiva de que si no se hacía algo, el Ayuntamiento va a actuar subsidiariamente; de hecho, ya hemos actuado subsidiariamente porque no solamente hemos procedido al vallado y cierre", precisó. Finalmente, el pasado lunes, 30 de marzo, se colocó el cerramiento y se tuvo que desalojar el establecimiento de hostelería que estaba en el bajo de Cardenal Segura, 2. Los bomberos, acompañados por técnicos de licencias, pudieron entrar en el interior del número 2, que hace esquina con Plaza Mayor, para eliminar una serie de elementos de fibrocemento que había en la cubierta y que habían sufrido desprendimiento por efecto de los vientos que se produjeron en el Domingo de Ramos, continuó explicando el edil. "Por criterio técnico y jurídico se decidió proceder al vallado, porque no se podía quedar así toda la Semana Santa con la afluencia de personas que tiene esta zona centro de la ciudad", manifestaba.

En cuanto a los siguientes pasos, Manso explicó que, una vez iniciado este procedimiento, existen unos plazos muy precisos en las comunicaciones entre los particulares y la administración y aseguró que se va a vigilar su cumplimiento estricto. "Las declaraciones de ruina no son un antojo, dependen de criterios técnicos y jurídicos y, si la administración actúa por ejecución subsidiaria, hay que tener mucho cuidado porque el dinero público es de todos y luego pueden surgir situaciones de difícil cobro", argumentó, para reprochar que la forma de proceder de algunos propietarios en este tipo de situaciones es "indigna".

Desde el área de Licencias, se ha concretado que, en el caso del edificio de Cardenal Segura, número 2, el edificio tiene una protección ambiental que obliga a respetar como mínimo las fachadas, y recordó que cuenta con licencia para rehabilitar el inmueble desde octubre de 2024. Por tanto, en las comunicaciones que ha habido con la propiedad, se les ha pedido que ejecuten esos trabajos, ya que la licencia "está en tiempo y plazo".

El expediente sobre este edificio se remonta al año 2015 y Manso señaló que desde que es concejal de esta área, hace algo más de un año, no se ha advertido ninguna sanción.