Suárez dejará su empresa y reta a quien le acuse de irregularidades a probarlo "y que se juzgue"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Burgos, Borja Suárez, saldrá de la empresa de eventos El Espino, después de que un informe municipal constatara la incompatibilidad para contratar con las administraciones públicas "cuando la participación de cualquier corporativo en la sociedad es superior al 10%", como es el caso.

Lo anunciaba en una comparecencia improvisada, tras una rueda de prensa para presentar un acto relacionado con el eclipse solar, motivada por la publicación de una noticia que atribuye a la sociedad en cuestión una doble contabilidad. Consideraba el también presidente del Partido Popular en la provincia que tocaba "defenderse" de lo que, a su juicio, es un intento de "difamación absoluta" contra su persona. "Las insinuaciones forman parte de una campaña de desprestigio que no puedo tolerar. Que se diga qué presunto delito se ha cometido, que se demuestre y que se juzgue", retó, para negar con rotundidad "cualquier tipo de reparto ilícito de dividendos".

Indicó que los correos electrónicos en los que se sustentan las acusaciones que recoge el medio digital eldiario.es están vinculados a hechos "que ya fueron archivados por los juzgados". Cabe señalar en este punto, no obstante, que la noticia que provocaba la reacción de Suárez apunta a una querella "por un delito continuado de administración desleal y otro de apropiación indebida" que se presentó contra sus socios en la empresa y se desestimaba en primera instancia. Sin embargo, siempre a tenor de lo recogido por la información, esta decisión se recurría ante la Audiencia Provincial de Burgos en octubre de 2025.

Además, el presidente de la Diputación precisaba que, en todo caso, estas comunicaciones tuvieron lugar en 2019, lo que, en su opinión, respalda su teoría de la difusión interesada de un "asunto" ya zanjado. "Puedo entender que, en clave electoral, después de los resultados que ha habido, valga todo, más si cabe ahora que se han abierto multitud de causas en torno a la corrupción que existe por parte de representantes públicos, que son lacerantes. Pero este no es el caso. Pretenden poner en el mismo saco circunstancias que no son ni mucho menos parecidas", añadía.

El dirigente también respondió a las críticas de PSOE y Vox, que han reclamado en varias ocasiones su dimisión desde que salieron a la luz los contratos adjudicados a El Espino por el Ayuntamiento y ProBurgos. Reprochó a sus representantes haber llevado el debate al terreno "ético e incluso estético", tras quedar claro, señaló, "que no he cometido ninguna ilegalidad". "A veces escucho a ciertos políticos hablar de estos conceptos y dejan a Sócrates, a Platón o a Adorno a la altura de Cañita Brava", ironizó, antes de recomendarles que "se miren a sí mismos".

En su intervención, Suárez explicó que su decisión de abandonar la empresa responde a la necesidad de "separar la actividad pública de la actividad privada" una vez conocido el dictamen del secretario municipal sobre la incompatibilidad entre ambas. Aseguró, no obstante, que su participación en la sociedad "siempre ha sido declarada", como obliga la normativa. Opta ahora por desprenderse de sus acciones en El Espino "no porque sea una obligación, sino porque creo que tengo que hacerlo", afirmó, para añadir que no mantendrá "ningún tipo de vinculación con el accionariado de ninguna sociedad privada". Suárez subaryó que su objetivo es centrarse "única y exclusivamente" en su labor de representación pública.