Burgos recreará la histórica visita de Alfonso XIII con motivo del eclipse solar

Representantes de Diputación, Ayuntamiento de Burgos y Lerma, Junta, y recreadores de la provincia de Burgos, durante la presentación del evento.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos volverá a mirar al cielo y a su propia historia este verano, como lo hizo en 1905 con motivo del eclipse solar que revolucionó la provincia y la "puso en el mapa". En ella recaló el mismísimo Alfonso XIII para contemplar un fenómeno que convirtió a la ciudad en "epicentro científico internacional". La recreación de aquella visita real servirá, 121 años después, de antesala de lo que vendrá de la mano del espectáculo celeste que se repetirá el próximo 12 de agosto.

Así, la Diputación Provincial, en colaboración con el Ayuntamiento y diversas entidades culturales y recreacionistas, ha diseñado un programa de actividades para evocar tal efeméride. Tendrán lugar los días 5 y 6 de junio en Lerma y en la capital y aspiran a suscitar un interés masivo, como el que ya ha despertado, a tenor de las reservas hoteleras, el próximo evento astronómico.

En concreto, la iniciativa busca recuperar el ambiente que vivió la provincia en el verano de 1905, cuando recibió a Alfonso XIII. "Su presencia, por supuesto, no fue casual. Vino porque este territorio representaba no solamente un buen lugar desde el que observar un fenómeno astronómico impresionante, sino porque representaba a una España que avanzaba, que apostaba por la ciencia, por el conocimiento y por la proyección internacional. Durante aquellos días, Burgos se transformó. Fue laboratorio científico, fue punto de encuentro entre naciones, fue un escenario institucional y también un espacio de convivencia social", destacó durante la presentación de las actividades la portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra.

Lo cierto es que en aquel entonces se desplazaron hasta estos lares comisiones procedentes de Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos y otros países, así como delegaciones nacionales. La presencia del monarca reforzó el carácter institucional del evento y "reconocía a Burgos como enclave estratégico y moderno".

La propuesta no se limita a una simple conmemoración, pues el objetivo, según precisó la representante de la Institución Provincial, es crear "una experiencia inmersiva que transformará nuestras calles en un escenario vivo" en el que vecinos y visitantes podrán sumergirse en la atmósfera de principios del siglo XX.

Los actos arrancarán el viernes 5 de junio en Lerma, donde se recrearán los preparativos de la llegada del monarca. La jornada incluirá la visita del jefe de Palacio a la colegiata de San Pedro, un recorrido por las calles de la villa y una cena de gala en el Parador de Lerma, "donde los asistentes podrán tomar parte en primera persona de la vida social e institucional de la época".

El sábado será el turno de la capital burgalesa. Allí se escenificará la recepción de las comunidades científicas en el Ayuntamiento, seguida de la llegada de la familia real al Palacio de la Diputación. El programa continuará con una visita a la Catedral y un concierto en el Teatro Principal, en el que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Burgos interpretará piezas inéditas de un compositor burgalés contemporáneo a tales eventos.

La recreación culminará el domingo con un paseo histórico por el Espolón y la escenificación de la colocación de la primera piedra del monumento al Cid, uno de los actos más simbólicos de la visita que Alfonso XIII realizó a la ciudad hace más de un siglo.

Durante la presentación, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, subrayó el valor de esta iniciativa como herramienta de promoción turística y cultural. "La idea es hacer de esta tierra un gran escaparate y que este eclipse quede en la memoria de los burgaleses como lo hizo el de 1905", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, destacó que "este proyecto es también una herramienta de desarrollo para nuestros municipios, una oportunidad para dinamizar el turismo y reforzar el orgullo de pertenencia a una provincia con una historia extraordinaria".

La iniciativa cuenta con la implicación de grupos de recreación histórica de ámbito nacional, como la Asociación Cabo Noval (Madrid) y la Asociación Nautilus (Barcelona), así como con el apoyo de representantes de algunas de las fiestas de interés turístico más destacadas de la provincia, entre ellas la Batalla de Atapuerca, la Fiesta de Baco, el Cronicón de Oña y la Fiesta Barroca de Lerma. Asimismo, participarán los Monteros de Espinosa, como representación histórica vinculada a la Casa Real, y las bandas municipales de Villarcayo y Poza de la Sal, que estarán representadas y contribuirán a recrear el ambiente musical de la época.

En la representación participarán entre 40 y 45 recreadores históricos procedentes de las citadas asociaciones de Madrid y Barcelona, aunque el número total de personas implicadas podría alcanzar las 150 o 200. El presupuesto destinado al proyecto ronda los 40.000 euros, una cifra posible, según Sierra, gracias a la ayuda desinteresada de muchos de los colectivos implicados.