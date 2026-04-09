La Feria del Automóvil en el aire, tras siete años sin celebrarse

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Parecía que en 2026 los concesionarios sacarían los coches a la calle el próximo mes de junio, pero todo ha quedado en el aire cuando estaba prácticamente acordado. La Feria del Automóvil, que la Asociación de Concesionarios de Burgos (Aconauto) no ha podido recuperar desde la pandemia, tenía fecha para este año. Del 4 al 6 de junio, las ofertas de los nueve grupos de concesionarios que se integran en la entidad iban a tomar la calle en el Paseo de Atapuerca, como se venía haciendo hasta 2019. «Estaba todo previsto, teníamos fecha, pero de repente nos han pedido cambiarla porque coincide con otro evento», explica el presidente de Aconauto, Carlos Arce.

El Consistorio propone trasladar esta cita al mes de septiembre, algo que no cuadra con los calendarios de estimulación de la compra, que se concentran en la época veraniega y no en otoño. «Tenemos que debatir si lo hacemos o no en la fecha propuesta, que sería a finales de septiembre, pero la verdad es que siempre hay un evento que se prioriza más que el nuestro. La realidad es que nos sentimos ninguneados», lamenta. Añaden que, al ser un evento en la calle, la elección de finales de septiembre podría estar muy condicionada por la meteorología.

La Feria del Automóvil se descartó el año pasado porque coincidía con la Dance World Cup. El año anterior hubo problemas por el escaso plazo para realizar una serie de trámites burocráticos comunicados en verano. La última feria del automóvil en Burgos se celebró en 2019. La de 2020 se suspendió por la pandemia y, desde entonces, no se ha vuelto a organizar.

Aconauto es una entidad empresarial formada por nueve grupos de concesionarios que distribuyen prácticamente todas las marcas de coches del mercado, además de ofrecer servicios de taller y vehículo de ocasión. Es un sector que genera ingresos para las arcas públicas por su actividad empresarial y por el producto que comercializa, y emplea de manera directa a más de un millar de personas en toda la provincia, algo que consideran que no se tiene en cuenta. Algunas marcas sí estarán disponibles en la Feria del Automóvil de Lerma, donde el organizador es el Ayuntamiento de la localidad, que invita a los concesionarios a mostrar sus últimos productos. Un tipo de evento común en otras capitales. «Acaba de celebrarse en marzo la de Valladolid, en la Feria de Muestras, con 1.800 coches y un buen rendimiento», asegura.