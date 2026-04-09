Las gestiones de tráfico y aparcamiento con la Policía Local de Burgos regresan el 16 de abril a la avenida Cantabria

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Todas las secciones de Policía Local volverán a reunirse en la sede de la avenida Cantabria, donde también trabajan los bomberos, en los próximos días, tras concluir la importante reforma de este edificio vinculada a la eficiencia energética con la renovación de la fachada, la cubierta y la carpintería metálica, entre otras cuestiones.

En concreto, los trabajadores del Negociado de Sanciones, para las gestiones vinculadas con multas y aparcamiento, son a los que afecta la nueva mudanza prevista para el 15 de abril.

En esa jornada del próximo miércoles, no será posible realizar gestiones presenciales en ninguna de las dos sedes, ni la provisional en el edificio de Relaciones Laborales ni en la definitiva, en la avenida Cantabria, según explicaba la portavoz municipal, Andrea Ballesteros. Desde el equipo de Gobierno del PP se informaba de que para ese día 16 de abril está prevista una visita de la alcaldesa, Cristina Ayala, a la rehabilitada sede, a la que se invitará a todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Burgos.

No obstante, la recepción oficial de las obras se prevé entre el 15 y el 30 de abril, ya que todavía falta completar la documentación técnica de las instalaciones y contar con el visto bueno de los servicios de Ingeniería Industrial del Ayuntamiento. Así lo explicaba el pasado martes, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, con motivo del consejo de la Gerencia.

Desde el equipo de Gobierno se subraya que, pese a este trámite pendiente, el edificio está plenamente operativo y la actuación ha sido "un éxito", tanto por haberse ejecutado en plazo como por la mejora de la eficiencia energética. En este sentido, destacan que durante los meses de invierno apenas ha sido necesario utilizar los sistemas de calefacción gracias a la renovación de la cubierta.

Las obras de la sede de Policía Local y Bomberos se dan por finalizadas.© TOMÁS ALONSO

Esta obra, que ha contado para su desarrollo con fondos europeos, se podrá justificar en plazo, ya que, además, se amplió el tiempo para presentar las cuentas de marzo al 30 de junio. La partida de los Next Generation concedida para este proyecto, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP), fue de 3,3 millones de euros.

La rehabilitación integral del edificio ha supuesto una inversión de unos 7,6 millones de euros, tras sumarse al precio de adjudicación de las obras, 7.303.140 euros, otros 358.441 euros con el IVA incluido, de un modificado que se aprobó el pasado noviembre.

Las obras comenzaron en agosto de 2024, cuando se produjo también el traslado de los empleados municipales del Negociado de Sanciones. La empresa Hermanos Rubio-Grupo Herce ha sido la encargada de desarrollar las labores para mejorar la eficiencia energética de este edificio.

Fiestas de los barrios

En la última reunión de la Junta de Gobierno, se ha aprobado la cuenta justificativa de las facturas presentadas para la celebración de las fiestas en nueve barrios de la ciudad, igual que el pasado lunes se dio el visto bueno a otras dos.

Desde el equipo de Gobierno, Ballesteros explica que las bases de las fiestas de los barrios para 2026 todavía no se han publicado, a pesar de estar en abril, por el retraso en la aprobación definitiva del presupuesto, un trámite que está previsto para el próximo lunes. Aun así, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las asociaciones vecinales, asegurando que las ayudas municipales se mantendrán en cifras similares a las de años anteriores y que las fiestas «se van a seguir desarrollando con normalidad».

La también presidenta de la Gerencia de Cultura añadió que el nuevo pliego para sacar a concurso la gestión de la Escuela de Música para el próximo curso se licitará «cuanto antes».