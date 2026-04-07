El presupuesto de Burgos encara su aprobación definitiva tras rechazarse todas las alegaciones

Un momento del Pleno ordinario del mes de marzo, en el que se habló de la liquidación del presupuesto de 2025.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El presupuesto municipal de Burgos para 2026, dotado con 269 millones de euros, avanza hacia su aprobación definitiva después de que la Comisión de Hacienda haya dictaminado la desestimación íntegra de todas las alegaciones presentadas. El concejal del área, Ángel Manzanedo, ha defendido que las reclamaciones no evidencian ilegalidades, sino "discrepancias sobre prioridades, previsiones o interpretación técnica".

En total, se han rechazado las seis alegaciones formuladas por el grupo municipal socialista y las ocho registradas por un particular en representación de varias empresas. En el caso de las propuestas del PSOE, la votación salió adelante con el voto del Partido Popular, la abstención de Vox, por lo que fue necesario, para inclinar la balanza, el voto de calidad del presidente de la comisión, ya que de inicio había más apoyos a favor de las alegaciones. Por su parte, las reclamaciones del particular también fueron desestimadas con el respaldo del PP y la abstención de PSOE y de Vox.

Manzanedo ha subrayado que el informe de intervención avala el documento presupuestario y concluye que cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera. Este presupuesto fue de inicio rechazado por los votos en contra de PSOE y Vox y la alcaldesa acudió a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Entre las alegaciones presentadas, se incluían cuestiones como la supuesta falta de partida para la carrera profesional del personal laboral —que el equipo de Gobierno asegura que sí está contemplada—, dudas sobre la deuda de los consorcios, críticas a la previsión de ingresos o reclamaciones sobre inversiones y subvenciones. "El presupuesto contempla crédito o mecanismos de cobertura para todas las obligaciones reales", insistió el edil del PP.

El siguiente paso será el Pleno extraordinario convocado para el próximo lunes, 13 de abril, donde se debatirá la aprobación definitiva del documento. Si se mantiene el sentido del dictamen, el presupuesto entrará en vigor tras su publicación oficial, previsiblemente el 20 de abril.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento podrá comenzar a ejecutar las cuentas, aunque el área de Hacienda ya trabaja en una futura modificación presupuestaria para incorporar nuevas partidas mediante remanentes.

Credito 25 millones

Una de las particularidades de las cuentas anuales del Ayuntamiento de Burgos es que se incluye la petición de un crédito a entidades financieras para abordar inversiones por 25 millones de euros. Según ha explicado Manzanedo, no se recurrirá a esta financiación de forma inmediata en su totalidad, sino que se irá activando en función de las prioridades y del grado de madurez de los proyectos. "Se priorizarán aquellas inversiones que estén más avanzadas y listas para licitar", señaló tras la reunión de la comisión municipal de Hacienda.