Burgos enviará tarjetas a todos los domicilios para fomentar el uso del contenedor marrón

El edil de Medio Ambiente, Carlos Niño, y Yolanda Fulgueiras, de la empresa Anthesis, presentaron la campaña informativa 'Abre el marrón, cierra el círculo. Tu tarjeta es la llave'.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos iniciará en las próximas semanas el reparto masivo de tarjetas para abrir el contenedor marrón, destinado a la recogida de residuos orgánicos. Con esta medida, el consistorio busca fomentar el uso de este sistema de recogida y aumentar la separación de esta materia en la ciudad, que actualmente se sitúa muy por debajo de los objetivos marcados por la normativa.

Así lo anunció el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, durante la presentación de la campaña 'Abre el marrón, cierra el círculo. Su tarjeta es la llave', que se desarrollará entre los meses de abril y julio para fomentar la correcta separación de residuos orgánicos entre la ciudadanía.

Las credenciales, hasta ahora entregadas en mano en distintos puntos habilitados y siempre bajo demanda, permiten abrir el contenedor marrón, cerrado precisamente para garantizar que solo se depositen en él los residuos adecuados. Niño explicó que ya se ha adjudicado el contrato para que lleguen de oficio a todos los domicilios de la ciudad por correo postal. Una vez recibidas, estarán ya activadas y no será necesario realizar ningún trámite adicional para comenzar a utilizarlas.

El objetivo de esta medida y de la campaña informativa es mejorar los resultados de recogida selectiva de materia orgánica en Burgos. Según el edil, durante 2025 se recogieron en la ciudad más de 61,7 millones de kilos de basura, pero solo un 4% correspondió al residuo específico separado en el contenedor marrón. Si bien esta cifra supone un "incremento notable" desde la implantación de este sistema en 2023, cuando comenzaron a instalarse estos recipientes, desde el área de Medio Ambiente insisten en que todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir con las tasas obligatorias fijadas por la norma para 2030.

De hecho, los datos municipales estiman que "alrededor del 46% de los residuos que actualmente se depositan en el contenedor gris son en realidad materia orgánica que debería separarse correctamente", indicó Niño, para evidenciar el importante margen de mejora.

El concejal aseveró que este gesto es clave por varios motivos, pues permite reducir emisiones contaminantes, mejorar la gestión de los residuos y facilitar la producción de compost de calidad, un recurso que puede emplearse posteriormente en usos agrícolas o ambientales.

Además, la normativa estatal ha endurecido los requisitos en esta materia. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que el compost solo podrá elaborarse con lo recogido de forma separada y no con lo que se deposite mezclado con el resto, lo que obliga a mejorar los sistemas de recogida selectiva. A estos factores ambientales se suma también el impacto económico. "Cuanta más materia orgánica termine en el vertedero, mayor será el coste para el Ayuntamiento, por lo que aumentar el reciclaje también contribuye a reducir gastos municipales", precisó Niño.

Cinco informadoras ambientales recorrerán los barrios de la ciudad hasta principios de julio para explicar el funcionamiento del contenedor marrón.ÓSCAR CORCUERA

A cambiar los hábitos de los burgaleses para mejorar esta situación y avivar la tímida tendencia al alza actual aspira la campaña que llevará a cabo la consultora Anthesis, en el marco del contrato en vigor con Urbaser. Su representante, Yolanda Fulgueiras, subrayó que la actividad tendrá un marcado carácter divulgativo y de proximidad. Un equipo de cinco informadoras ambientales recorrerá los barrios de la ciudad hasta principios de julio para explicar el funcionamiento del contenedor marrón, resolver dudas y entregar material sobre la correcta separación de los residuos. El objetivo es acercar la información directamente a los vecinos para facilitar el uso del sistema. "Queremos acercarnos y poder resolver en el momento todas las dudas que surgen", explicó.

Durante estas acciones, las informadoras aclararán especialmente el funcionamiento del sistema de apertura del recipiente, que permanece cerrado y se abre mediante la tarjeta que recibirán los domicilios, si no la han solicitado antes. "Si esa primera separación no se hace en casa, después es muy complicado recuperar correctamente esos residuos. El Ayuntamiento hace su parte poniendo en servicio los contenedores, pero hacer un buen uso de ellos es responsabilidad de todos", señaló Fulgueiras.

Junto a la presencia en la calle, la campaña incluirá material informativo para que los vecinos puedan consultar en casa cómo realizar la separación. También se informará de los lugares donde se podrá recoger la tarjeta en caso de no haberla recibido por correo. "Toda la información estará disponible en la web burgosresponsableysostenible.com", apostilló.