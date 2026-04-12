Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El desalojo exprés de dos comercios y el vallado perimetral que se llevó a cabo el pasado 30 de marzo fue la gota que colmó el vaso. Quienes residen junto al ruinoso edificio que conecta la Plaza Mayor con la calle Cardenal Segura llevan años alertando del «peligro tremendo» que conlleva mantener en estas condiciones un bloque cuyo riesgo de derrumbe salta a la vista. Por eso, han decidido movilizarse. El primer paso consistirá en una movilización, el miércoles 15 de abril, a las 2 de la tarde. A esa hora, precisamente, tres comunidades y el propietario de otro inmueble se reunirán con el jefe de Obras del Ayuntamiento de Burgos.

«El expediente lleva diez años abierto y sin dirimir», lamenta Victoria Fernández, cuyo domicilio se sitúa «pared con pared» del número 2 de Cardenal Segura. Precisa, además, que cuando adquirió su vivienda hace más de cuatro décadas «el 4 ya estaba en ruinas y no vivía nadie». Sin embargo, ambos bloques han permanecido sin intervención alguna. Le consta, eso sí, que a sus propietarios «les pusieron una multa de 3.000 euros al mes por no ejecutar la obra, pero recurrieron y no están pagando nada».

Al tanto de que el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento administrativo para exigir una actuación urgente ante el riesgo de desprendimientos, Fernández se muestra convencida de que «si no presionamos, no vamos a conseguir nada». Partiendo de esta base, ha recabado un amplio apoyo vecinal que cristalizará con una primera concentración que comunicará este mismo lunes a la Subdelegación del Gobierno.

El vallado se instaló el pasado 30 de marzo.ÓSCAR CORCUERA

Bajo el lema Vecinos en pie ante la negligencia: solución urgente a la casa en ruinas, los convocantes de esta manifestación esperan que el Ayuntamiento agilice los pasos a dar para evitar males mayores. En este sentido, Fernández advierte que el edificio «es un palomar desde hace mucho tiempo» y, además, «el tejado está viniéndose abajo».

Pese al vallado de seguridad instalado de forma temporal, los vecinos temen la caída -directa o por rebote- de algún cascote a la vía pública. El problema, por lo tanto, no afecta únicamente a los vecinos sino a «cualquier ciudadano de Burgos» que transite por la zona. Así las cosas, Fernández opina que «si no se hace nada, el Ayuntamiento debe ser responsable subsidiario» de las intervenciones que se han de acometer para impedir un más que previsible derrumbe.

Antes de organizar la concentración, Fernández informó de lo que estaba sucediendo a Comisiones Obreras y UGT. Una vez expuesto el problema, le sugirieron la opción de «crear una plataforma para movilizar a sus afiliados». De momento, los vecinos saldrán a la calle a protestar. Después, no se descarta poner en marcha una agrupación de carácter reivindicativo para seguir ejerciendo presión.

Mientras tanto, el equipo de Gobierno municipal se ha visto obligado a mover ficha después de que los Bomberos tuviesen que intervenir a raíz de la declaración de «ruina inminente» por parte del Servicio de Licencias. En base a ello, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, confirmó que ya se había comunicado a los propietarios de ambos bloques la necesidad de intervenir «de forma inmediata en el inmueble bajo la amenaza coercitiva de que si no se hacía algo, el Ayuntamiento va a actuar subsidiariamente». Algo que, de facto, ya se hizo al vallar la zona por motivos de seguridad.

No en vano, Manso también aseguró que el número 2 dispone de una con licencia de rehabilitación que fue otorgada en octubre de 2024. De ahí que se haya solicitado a la propiedad que ejecute los trabajos pertinentes lo antes posible al estar «en plazo».