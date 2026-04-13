Ayala ya tiene vía libre para ejecutar un presupuesto de 2026 corregido por el PSOE

Vista del Salón de Plenos en la sesión extraordinaria durante la que se votaba la desestimación de las alegaciones al presupuesto.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ya tiene presupuesto municipal. O casi, pues aún resta la obligada publicación del documento en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, trámite que será "inminente" y despeja el camino a la alcaldesa, Cristina Ayala, para ejecutar unas cuentas que, finalmente, incorporarán las correcciones sugeridas por el PSOE, tras tumbar ayer, con sus doce votos frente a los once del PP, la propuesta de desestimación de las alegaciones socialistas planteada por el equipo de Gobierno. La abstención de Vox permitió al principal partido de la oposición hacer valer su mayoría simple en un Pleno extraordinario que sí rechazó el resto de las reclamaciones.

El cruce de reproches dominó el debate previo en una sesión que, ya con otro tono mucho más conciliador, incluyó también la despedida de las ediles Estrella Paredes y Marta Alegría, elegidas procuradoras en las Cortes de Castilla y León.

El resultado de la votación obliga a incorporar las seis reclamaciones 'salvadas' al texto definitivo, pues, de no hacerlo, según recordó el portavoz socialista, Josué Temiño, "el presupuesto será nulo". Dispuesta a ello, tal y como exige la ley, parecía la alcaldesa, Cristina Ayala, que, no obstante, insistía en que, con todo, los cambios a efectuar "carecen de efectos prácticos" en la tramitación final de las cuentas. No contemplaba ni siquiera cambio alguno en el calendario previsto para su entrada en vigor. Respecto al impacto en su desarrollo posterior, Ayala se limitó a responder a la pregunta lanzada por Temiño al respecto que la estimación de las correcciones efectuadas por el PSOE tendrá las consecuencias "jurídicas que correspondan".

El portavoz socialista, por su parte, exigió a la regidora "no pisotear" un acuerdo de Pleno y solicitó la elaboración de un informe técnico que "arroje luz" sobre los pasos a dar en este sentido. Tal petición, sin embargo, se quedaba en el aire, el mismo por el que durante la media hora previa volaron las acusaciones cruzadas entre el equipo de Gobierno y los partidos de la oposición.

Y es que, más allá del resultado formal, el debate se desarrolló en un tono bronco y con posiciones muy enrocadas, ya expresadas en todos los casos en reiteradas ocasiones previas al Pleno. Cada grupo defendió su lectura del procedimiento mientras aprovechaba cualquier detalle del expediente para cuestionar los argumentos contrarios.

Así, el portavoz del PSOE centró su intervención en responsabilizar en exclusiva al PP del retraso acumulado en la aprobación de un presupuesto que se presentó en el Pleno del 29 de diciembre de 2025. "Desde entonces han pasado 125 días, cuatro meses. Esa es su gestión. La mayor tardanza en aprobar unas cuentas municipales en el Ayuntamiento de Burgos", reprochó Temiño, para subrayar en particular los 32 días que han transcurrido desde que se resolvieron las alegaciones hasta su traslado al Pleno. En términos generales, achacó la situación a la "incapacidad de negociar" y a la "soberbia" de Ayala, que, a su juicio, pretendía lograr el respaldo del resto de partidos con "chantajes". "Desde el principio dejamos claro que no íbamos a aceptar sus imposiciones ni sus ocurrencias", añadía.

De vuelta a la actualidad, el socialista defendió además la utilidad de las alegaciones presentadas por su grupo y sostuvo que la oposición ha contribuido también en anteriores ejercicios a corregir errores del presupuesto, aportaciones que, tras rechazarse en un primer momento, se acabaron asumiendo.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, rechazó esa lectura. Según su versión, el Partido Popular sí trató de acordar las cuentas a punto de entrar en vigor, pero encontró una negativa frontal por parte de la oposición. "Cuando alguien no quiere negociar, es imposible hacerlo", afirmó.

Manzanedo insistió en que las alegaciones socialistas carecen de consistencia jurídica, según los técnicos municipales. "El informe de Intervención es tajante y afirma que no hay base legal", sostuvo durante el Pleno, reprochando especialmente al PSOE que ignore el criterio de los profesionales, que consideró "una falta de respeto".

El responsable de Hacienda 'repartió' a diestra y a siniestra y manifestó su decepción con la postura de Vox. Manzanedo criticó duramente la abstención de los de Abascal en el Ayuntamiento, al considerar que, a la postre, "favorece la estrategia socialista". "O se está con la legalidad o con el bloque permanente. No engañen a los burgaleses. La ambigüedad puede ser cómoda, pero no mojarse es una forma de no asumir responsabilidades", afirmó.

Desde Vox, su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, aseguró, sin entrar durante el Pleno en el 'barro' político (al que se tiraba de cabeza en una rueda de prensa posterior, dolido además porque la organización de los turnos durante el debate le había impedido contestar a las acusaciones de Manzanedo), que la postura de su grupo responde a criterios técnicos, pues las alegaciones abordan cuestiones jurídicas vinculadas al procedimiento presupuestario.

Martínez-Acitores también subrayó que la formación que representa no comparte el enfoque general de las cuentas, dado su "giro a la izquierda".

Sea como fuere, la votación efectuada ayer permitirá al Ayuntamiento activar la ejecución de las distintas partidas presupuestarias y comenzar a negociar el crédito que prevé solicitar para financiar determinadas inversiones, menos de las previstas inicialmente, eso sí, tal y como reconocía Ayala el pasado viernes, pues no habrá tiempo para acometer todo lo contemplado. Resta ahora conocer cuáles serán las actuaciones elegidas y qué importe se solicitará a la entidad bancaria que mejores condiciones ofrezca.