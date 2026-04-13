Paredes y Alegría se despiden del Ayuntamiento, pero mantendrán su "compromiso con Burgos" en las Cortes

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las concejalas Estrella Paredes (PSOE) y Marta Alegría (Vox) se despedían del Pleno tras renunciar formalmente a sus actas, después de ser elegidas como procuradoras en las Cortes de Castilla y León. Ponían así fin a sus respectivas etapas en la política municipal y coincidían en subrayar que su marcha del Ayuntamiento no supone, sin embargo, abandonar su "compromiso político con Burgos". De hecho, ambas emplearon palabras idénticas para destacar que el amor por la ciudad y la provincia regirán su labor en el parlamento regional.

Pese a representar a formaciones muy distintas, incluso distantes, las dos ediles compartieron en sus respectivas intervenciones un tono institucional y de agradecimiento, hicieron balance del camino que culmina y destacaron el valor de la política municipal como espacio de cercanía con la ciudadanía.

La socialista Estrella Paredes decía adiós tras siete años como concejal, de los que cuatro formó parte del equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa al frente de las áreas de Mujer y Juventud, con un discurso en el que combinó la reflexión personal con la reivindicación del papel transformador de la política. "Sigo creyendo firmemente en ella como herramienta para avanzar en la igualdad de oportunidades y para construir un mundo de progreso y de justicia", indicó, para expresar su gratitud por la confianza recibida durante estos años y por la oportunidad de formar parte de la corporación municipal. "Ha sido un verdadero privilegio y un aprendizaje constante", señaló, al tiempo que recordaba que el trabajo municipal "implica afrontar decisiones complejas y, sobre todo, escuchar a los vecinos". Se refirió también a los momentos más difíciles de estos años, en particular la gestión de la pandemia del coronavirus cuando "se adoptaron decisiones duras, siempre desde la responsabilidad y el interés general".

Paredes esgrimió además una idea de la política vinculada al servicio público y a la mejora de la vida de los ciudadanos. "La política solo merece la pena si sirve para cambiar vidas, para abrir caminos y para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos", afirmó y reivindicó el papel de las mujeres en este ámbito. Animó a sus compañeros de bancada a mantenerse firmes en la defensa de los principios que comparten.

Por su parte, Marta Alegría se despidió del Pleno tras casi tres años como edil de Vox, periodo en el que también asumió responsabilidades ejecutivas en el área de Cultura mientras estuvo en vigor el bipartito con el PP. Destacó el aprendizaje personal y político que le suponía su paso por el Ayuntamiento y agradeció el apoyo recibido durante este tiempo por compañeros de filas, otros corporativos y trabajadores municipales.

"Hoy cierro una etapa que ha marcado profundamente mi vida", aseguró la concejal, agasajada por su grupo con un ramo de flores y una mona de Pascua. También dijo abandonar el cargo "con la satisfacción del deber cumplido" y el orgullo de haber trabajado por su ciudad.

Alegría también destacó el valor del debate político dentro de la corporación. "El contraste de ideas y el respeto institucional son pilares básicos de la democracia local", indicó.

Las intervenciones de despedida fueron respondidas con palabras de reconocimiento por parte de los portavoces de los distintos grupos municipales, que coincidieron en desearles suerte en su nueva fase.

La alcaldesa, Cristina Ayala, cerró el turno de intervenciones con alusiones al valor del pluralismo político y la experiencia que supone formar parte de una corporación municipal. Ayala recalcó que todos los concejales, desde sus distintas posiciones ideológicas, más o menos próximas, comparten el objetivo de trabajar por la ciudad.