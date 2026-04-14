Del Campo tacha de «incomprensible» la pérdida del título de Ciudad Amiga de la Infancia y denuncia agravios comparativos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No tener el título no supondrá, en ningún caso, que dejemos de trabajar por la infancia en esta ciudad». La presidenta de la gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, ha dado cuenta en el consejo del órgano de la no renovación de Burgos como Ciudad Amiga de la Infancia, un título que la ciudad ostentaba desde hace 13 años.

Durante su intervención, Del Campo ha mostrado su desconcierto ante los criterios de Unicef, destacando que «el Ayuntamiento ha sido penalizado mientras otras ciudades con menos compromiso han mantenido la distinción». En este sentido, la popular señaló que «de los siete criterios exigidos, la organización consideró que Burgos incumplía dos, la periodicidad de las reuniones del órgano de participación infantil y la falta de una comisión interáreas específica», mientras que otras ciudades, que «ni siquiera cuentan con un plan de infancia o un proyecto en marcha, han logrado mantener el distintivo sin mayores dificultades».

Según ha explicado la presidenta, el proceso de evaluación documental y las auditorías externas «transcurrían con normalidad, contando incluso con la felicitación de Unicef por la transparencia y la cantidad de documentación aportada». Sin embargo, la situación dio un vuelco drástico apenas tres días antes de reunión de la comisión de seguimiento y evaluación que se celebró el 26 de noviembre.

«Nuestra sorpresa fue importante porque dos o tres días antes, un técnico de Unicef se puso en contacto para decirnos que nuestra candidatura corría serio peligro y sugerirnos que nos retiráramos», explicó Del Campo. Una advertencia que chocaba frontalmente con lo que el propio Ayuntamiento veía en la plataforma de gestión de la entidad.

«Alguien, que creemos que fue el evaluador externo, colgó un informe técnico favorable que daba la enhorabuena al Consistorio, validaba la candidatura y reconocía las mejoras implementadas y las proyectadas en el nuevo plan respecto a la renovación de 2021».

Sin embargo «el informe, que descargamos, desapareció unos días después», apuntó la concejal popular. El resto es el resultado conocido, la retirada del título en diciembre del pasado año. Así las cosas y preguntada por la demora en hacer pública esta noticia, Del Campo ha aclarado que el equipo de Gobierno decidió postergar la comunicación para «analizar con cautela lo sucedido», pero especialmente porque «temíamos que este revés administrativo pudiera interferir negativamente en una decisión tan estratégica para el futuro de Burgos como era seguir en la carrera por a Capitalidad Europea de la Cultura 2031».

Pese al desacuerdo con la decisión de Unicef, que Del Campo calificó de «incomprensible», la presidenta aseveró que si bien «no estamos de acuerdo con las consideraciones que se han hecho, respetamos el trabajo de la entidad».

La popular también dejó claro que «la pérdida del distintivo es un trámite formal que no afectará a la gestión diaria» y que «no supondrá, en ningún caso, que dejemos de trabajar por la infancia en esta ciudad».