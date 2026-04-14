El PP prepara un plan de ajuste para equilibrar gastos e ingresos sin subir impuestos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos trabaja ya en un plan económico-financiero propio, de carácter interno, para ajustar el equilibrio entre ingresos y gastos municipales en los próximos ejercicios sin recurrir a una subida de impuestos. Así lo avanzó el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, durante la presentación de la liquidación del presupuesto municipal de 2025, un ejercicio que, a su juicio, confirma la "buena salud financiera" del Consistorio, pero que también evidencia la necesidad de extremar la prudencia ante el crecimiento sostenido de los costes a afrontar.

Durante su comparecencia, tras la Comisión de Hacienda, el responsable del área presumió de los principales indicadores que arroja el cierre del ejercicio pasado, tales como un superávit de 1,4 millones de euros, un remanente de tesorería cercano a los 22 millones y una reducción significativa del nivel de endeudamiento. "Estamos en una coyuntura de equilibrio con las cuentas ajustadas y cumpliendo la regla de gasto", señaló, para restar importancia al hecho de que esto último haya ocurrido por apenas décimas. "Lo importante es cumplir", aseveró.

Esa positiva foto fija, sin embargo, convive con una tendencia al alza de los costes estructurales que, al parecer, preocupa y, de mantenerse, podría poner en jaque la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. Por ese motivo, Manzanedo reconocía que se ha iniciado un análisis interno pormenorizado para identificar posibles medidas que permitan nutrir las arcas municipales sin aumentar la presión fiscal, línea roja autoimpuesta por el PP liderado por Cristina Ayala. "Tenemos que compensar ese desequilibrio potencial sin trasladarlo al ciudadano burgalés", explicó el edil, quien insistió en que el compromiso del gobierno municipal de mantener los impuestos y tasas congelados supone, a la postre, una reducción.

Para lograr la cuadratura del círculo, el concejal detalló que el Ayuntamiento está trabajando en una estrategia que permita anticipar posibles tensiones en las cuentas municipales. No se trata, subrayó, de un plan impuesto "ni tutelado por otras administraciones ni de una intervención financiera", sino de un ejercicio de programación para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Manzanedo mencionó varias líneas de trabajo para incrementar los ingresos, tales como la puesta en valor del patrimonio municipal de suelo o el impulso de la comercialización de los terrenos vinculados a la variante ferroviaria y al polígono de Villalonquéjar, antes en manos de los extintos consorcios. El dinero obtenido de la "venta proactiva" de estas parcelas se destinaría a amortizar deuda. A estas medidas se sumaría un refuerzo de la inspección tributaria municipal, con el objetivo de mejorar la recaudación aunque, según reconoció el edil, lleve aparejado inicialmente un mayor desembolso en personal.

En paralelo, el Ayuntamiento revisa ya los gastos municipales para detectar posibles márgenes de ajuste, un trabajo para el que por el momento no hay definido un horizonte ni cuantitativo ni temporal, dada la complejidad del mismo. "Requiere un análisis detallado de cada contrato, uno a uno y no se trata de un simple recorte generalizado", advertía el responsable de Hacienda, que apelaba a la prudencia para evitar entrar en detalles.

Más allá de tal plan con el que se aspira a evitar futuros balances negativos, el concejal defendió los resultados económicos del ejercicio 2025. Hizo especial hincapié, junto a los grandes datos ya apuntados, a la reducción de la deuda municipal durante los últimos años. Y es que siempre según los datos presentados por Manzanedo, la deuda viva del Ayuntamiento pasaba de 264,8 millones de euros en 2019 a 134 al cierre del año pasado.

Esta evolución ha permitido rebajar el nivel de endeudamiento municipal hasta el 61%, muy por debajo del 137% registrado hace seis años, que bloqueaba el acceso a créditos, y también inferior al 78% existente en 2024. Al respecto, el edil recordaba que "estamos en el mayor nivel de amortización de deuda de los últimos años", afirmó, para atribuir esta evolución a "valientes decisiones" adoptadas por el actual equipo de Gobierno. Se refirió en este punto a la disolución de los consorcios urbanísticos en los que participaba el Ayuntamiento, medida adoptada en 2024 que, recalcó, "permitía ahorrar alrededor de 23,5 millones de euros en intereses". "Ahora tenemos el control y podemos renegociar o amortizar la cuantía pendiente", añadía.

Por otra parte, en su exposición el concejal también destacó el volumen de inversión "histórico" ejecutado durante el pasado ejercicio, en la línea de lo ya expresado en anteriores ocasiones.

Esto explica, según indicó, que el remanente municipal de 2025 sea menor que en ejercicios anteriores. "Cuando había mucho era porque se dejaba de ejecutar. Este equipo de Gobierno ha decidido acometer inversiones y amortizar deuda, de ahí la diferencia", defendió, pues, en su opinión, mantener grandes cantidades de dinero sin gastar no resulta beneficioso para la ciudad. "¿Qué es preferible, tener el dinero en el banco o reinvertirlo en el tejido productivo de Burgos?", apostilló.

El destino de los remanentes para inversiones, por definir

El responsable de Hacienda señaló además que el Ayuntamiento de Burgos todavía no ha decidido qué proyectos se financiarán con la parte disponible del remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de 2025. Ángel Manzanedo aseguró que el reparto se concretará en todo caso una vez se analicen las prioridades planteadas por las distintas áreas municipales. De los cerca de 22 millones de euros resultantes del cierre del ejercicio, alrededor de 19 millones ya tienen un destino prácticamente condicionado. Esa cantidad deberá emplearse para atender obligaciones pendientes con proveedores, cubrir facturas correspondientes a actuaciones realizadas en 2025 que no llegaron a imputarse al presupuesto de ese año y regularizar determinadas operaciones contables que se incorporan al ejercicio siguiente precisamente a través del remanente. Esto dejará 3.480.000 euros para nuevas inversiones, cuya asignación se determinará "en las próximas semanas". Cabe recordar, no obstante, que el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, daba por hecho que buena parte de esa cuantía irá a financiar una campaña extraordinaria de asfaltado que acabe con el grave deterioro de algunas calles de la ciudad.