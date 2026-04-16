De no tener empresa a empezar a funcionar el lunes: El ITCL gestionará los aparcabicis cubiertos de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los 18 aparcabicicletas cubiertos, instalados por toda la ciudad de Burgos, comenzarán a funcionar a partir del próximo lunes, 20 de abril, a las 8.00 horas. Este es el anuncio que ha realizado el concejal de Movilidad, Juan Manuel Manso, que ha indicado que, por fin, se ha encontrado una empresa que quiera gestionar el servicio durante los próximos 6 meses.

El Ayuntamiento de Burgos ha firmado un contrato con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL, el pasado 7 de abril, pocos días después de que Manso indicase que se estaba retrasando más de lo deseado la puesta en marcha de estos aparcamientos para bicicletas porque la primera empresa seleccionada en el procedimiento mediante contrato menor había renunciado.

La ciudad asumirá un coste mensual de 3.023 euros con el IVA incluido, pero para los usuarios será gratuito durante los primeros seis meses, ya que desde el equipo de Gobierno se ha optado por un contrato temporal de prueba para ver cómo funciona, antes de sacar un pliego por más tiempo. En el siguiente procedimiento, se quiere unir la gestión del servicio de Bicibur, con estos aparcabicis cubiertos, así como con el préstamo de bicicletas eléctricas para moverse por la ciudad.

Según las explicaciones del vicealcalde, se está trabajando en ese pliego para que dé tiempo a tenerlo adjudicado en este horizonte temporal de seis meses y entre las condiciones que se quieren mantener está el hecho de que el precio en el futuro por el uso de los aparcamientos cubiertos sea testimonial. "Creemos que los usuarios mayoritarios van a ser los jóvenes y queremos facilitarles la vida con un coste simbólico", dijo.

Para las personas interesadas en probar ya estos aparcamientos, será necesario descargarse una aplicación en el móvil que se llama Movibur, disponible para Android e IOS, y se necesitará dar los datos personales y aceptar las condiciones de uso del sistema. Cada vez que un usuario abra estas cúpulas, quedará registrado en el sistema el nombre del particular, con lo cual se espera que sea lo suficientemente seguro para quienes dejen allí sus bicis, aunque se recomienda también usar el candado.

Entre las condiciones de uso que ha especificado el concejal del área, destaca que el tiempo máximo en el que podrá estar a cubierto una bici es de 36 horas y después deberá tenerla fuera al menos una hora antes de volver a utilizar el sistema. Con esta propuesta se quiere garantizar la rotación de los usuarios.

En estos días se está colocando en todos los aparcabicicletas una pegatina con el teléfono de incidencias, así como los códigos QR a través de los cuales descargarse la aplicación.

Desde el equipo de Gobierno, se confía en que este servicio sea un éxito, ya que en las ciudades en las que funciona tiene bastantes seguidores. "Es una forma de fomentar el uso de la bici para moverse por la ciudad y dar seguridad a los usuarios de esta forma de transporte", comentó.

Estas son las 18 ubicaciones

1.- Calle San Lesmes (frente a la iglesia)

2.- Plaza Vega (junto a la salida del aparcamiento)

3.- Calle Gran Teatro (junto a la parada del autobús)

4.- Paseo de la Sierra de Atapuerca-Doctor Fleming

5.- Paseo del Espolón (frente Mango)

6.- Avenida del Cid-Concordia

7.- Avenida del Cid-Santander

8.- Paseo de la Audiencia-Martínez del Campo

9.- Plaza Alonso Martínez

10.- Puente Santa María

11.- Plaza Mayor

12.- Plaza Santo Domingo de Guzmán

13.- Paseo de Atapuerca con San Pablo

14.- Asunción de Nuestra Señora (2 unidades)

15.- Hospital del Rey

16.- Francisco Grandmontagne

17.- Catedral

18.- Castillo de Burgos