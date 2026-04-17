Recta final de las obras en la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas

Imagen compartida por Puente que muestra la obra de reconstrucción del pretil de hormigón.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de 'recuperación' del tramo de la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas encaran su recta final tras dos meses y medio de ejecución. Así lo anunciaba el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de la red social 'X', en la que esta mañana informaba de la buena marcha de los últimos trabajos en el punto citado, en el desfiladero de los Hocinos.

"Ya hemos ejecutado el nuevo pretil de hormigón y en los próximos días se procederá al aglomerado de la nueva capa de firme", precisaba, para augurar que la intervención de carácter urgente acometida tras un desprendimiento está próxima a acabar.

El incidente causó notables molestias a los vecinos de la zona y usuarios de la vía (que presenta una intensidad media diaria de 2.250 vehículos, con un 7% de tráfico pesado) obligados a dar un rodeo importante durante los dos meses que el tramo en cuestión estuvo cerrado al tráfico. Se reabrió el pasado 1 de abril.

También en aquel momento Puente daba cuenta de los pasos dados hasta el momento, entre los que destacó que "se ha estabilizado la ladera y reconstruido la pantalla dinámica".

El responsable de Transportes recordaba que, como consecuencia del mencionado desprendimiento del pasado 2 de febrero, la carretera quedó cortada entre Valdenoceda e Incinillas, habilitándose desvíos señalizados a través de la N-232 y la N-629 por Trespaderne y Medina de Pomar.

Durante este tiempo, se ha procedido al saneo y estabilización de la ladera del desfiladero, a la reconstrucción de la pantalla dinámica, a la demolición del firme y de parte del muro dañado, y a la extensión de capas de hormigón para reforzar el firme y el pretil. La reposición de las marcas viales sobre el firme supondrá el fin de los trabajos.