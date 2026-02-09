Valdivielso urge a Transportes la reparación de la N-232 tras el desprendimiento de rocas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdivielso urgió hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad la reparación de la N-232, tras el desprendimiento de rocas en los Hocinos, dado que es responsable de esta vía, así como “que ponga todos los medios a su alcance de cara a agilizar su reparación”. Ante el corte de la N-232, desde el Ayuntamiento quisieron mandar un mensaje de “ánimo” y “calma” para todos los vecinos. “El proceso de reconstrucción no será corto, según los técnicos con los que hemos hablado, por lo que debemos prepararnos para ello”, advirtieron.

En este sentido, relataron que desde el primer momento se han puesto en contacto con los distintos responsables y, “desde la prudencia”, apuntó, exigieron a todas las instituciones una respuesta ante lo que supone para la Merindad de Valdivielso este corte de carretera. “Pasar de 10 kilómetros a más de 50 la distancia que nos separa del centro de salud más cercano, de los comercios, los centros de estudio o los puestos de trabajo es un dato elocuente”, sostuvieron.

“Ante una obra de tamaña envergadura, las prisas no son buenas pero pedimos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de esta vía, que ponga todos los medios a su alcance de cara a agilizar su reparación”, apostillaron. De igual modo, solicitaron que se hagan los estudios necesarios y se tomen las medidas adecuadas para, en la medida de lo posible, evitar futuros derrumbes.

Por otro lado, indicaron que “el débil tejido económico de nuestro valle, especialmente el sector servicios (hostelería, comercio y turismo) se está viendo ya afectado por el desvío de vehículos”. Así, se mostraron convencidos de que Diputación Provincial de Burgos y Junta de Castilla y León serán “sensibles” a sus necesidades con ayudas extraordinarias.

De igual modo, apuntaron que el transporte colectivo es otro de los asuntos preocupantes. “Sin servicio de conexión con Burgos y Bilbao nuestra situación es insostenible. Exigimos a la empresa adjudicataria de la línea que encuentre una solución ya. La necesidad de reforzar con nuevos servicios el transporte a la demanda es otra urgencia para nuestros vecinos. Más ahora que servicio de taxi sanitario se ha tenido que suspender”.

Quisieron agradecer la rápida solución que se ha dado al transporte escolar, que lo compartirán colegio e instituto, y a las consultas médicas. “Estas quedarán reducidas a un día, ampliando el tiempo de atención. El lunes lo hará la enfermera, el jueves la doctora”, indicaron. Finalmente, también loaron la iniciativa solidaria de los comercios de Villarcayo que han lanzado una campaña para acercar los pedidos que los vecinos hagan hasta cuatro puntos de recogida del valle (Hoz, Puente Arenas, El Almiñé y Condado).