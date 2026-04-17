El Pleno de Burgos acuerda crear una comisión interáreas trimestral para recuperar el sello de 'Ciudad Amiga de la Infancia'

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Recuperar el título de Ciudad Amiga de la Infancia. Ese es el objetivo de la propuesta del PSOE que ha aprobado el Pleno municipal con algunas modificaciones al texto inicial. Si bien en primera instancia la propuesta se centraba en la creación de un grupo de trabajo presidido por la alcaidesa de Burgos, Cristina Ayala, finalmente el documento recogerá que sea la comisión interáreas prevista por el equipo de Gobierno la que aborde las acciones a seguir.

«No creemos que sea necesario crear una macrocomisión», señaló la responsable de Servicios Sociales, Milagros del Campo, quien afirmó que «perder un título no invalida el trabajo realizado», sino que «marca el rumbo de las correcciones necesaria a llevar a cabo».

En este mismo sentido se expresó el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, quien apuntó que «no se trata de crear nuevos grupos de trabajo externos, sino de mejorar la coordinación interna entre las distintas concejalías para garantizar que las políticas dirigidas a los menores sean transversales y cuenten con una mayor participación de los propios niños y niñas, que es lo que reclama Unicef».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, hizo hincapié en la necesidad de recoger en la propuesta «un compromiso de seguimiento constante». La nueva comisión interáreas tendrá la obligación de reunirse de forma periódica, «concretamente cada dos o tres meses», para evaluar los avances del plan. Con este calendario de trabajo, el Ayuntamiento pretende demostrar «el compromiso con la infancia» para volver a situar a Burgos como un referente en la protección y promoción de los derechos de los más pequeños.

Personal

En otro orden de cosa, la sesión plenaria sirvió para dar luz verde a la aprobación inicial del Reglamento de la Carrera Profesional Horizontal del Ayuntamiento de Burgos, un documento sobre el que la responsable del área, Yolanda Barriuso, aseguró que « dignifica al personal municipal, mejora la organización y beneficia a la ciudad de Burgos».

La popular recordó que este documento es «un gran paso» para el personal de la Administración local ya que «valora el esfuerzo de actualización constante del funcionario, ofrece un incentivo económico que crece conforme se avanza en los grados y permite mejorar el salario sin tener que opositar de nuevo o cambiar de departamento, lo que favorece la especialización en el puesto actual».