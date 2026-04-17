Burgos contará con un nuevo Plan de Accesibilidad tras el acuerdo entre PSOE y Vox

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En una sesión plenaria marcada por el consenso en materia de accesibilidad, PSOE y Vox han unido sus votos para aprobar la propuesta socialista dirigida a revisar y actualizar el Plan de Accesibilidad Municipal y que se garantice la accesibilidad universal en todos los espacios municipales de Burgos. La iniciativa surge tras el vencimiento del anterior Plan Municipal de Accesibilidad 2018-2023, ya que los socialistas consideran que en la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas aún queda mucho hacer», tal y como señaló la concejal socialista, Lola Ovejero.

La propuesta aprobada establece una hoja de ruta con medidas concretas. Según detalló la concejal socialista, el plan incluye «la realización de una auditoría técnica para detectar carencias actuales, crear un calendario de actuaciones para la adaptación de los inmuebles y el compromiso de adecuar al menos un edificio municipal al año» así como «la reserva de una partida presupuestaria de 500.000 euros anuales para este fin».

«Una ciudad inclusiva debe garantizar igualdad de oportunidades», aseveró Ovejero, quien insistió en que muchos espacios públicos todavía presentan serias dificultades para personas con movilidad reducida o discapacidades visuales, auditivas y cognitivas.

Por su parte, el concejal de Vox, Raúl Martínez, calificó la propuesta de «coherente» al buscar la mejora directa de la vida de los burgaleses. Aunque Martínez matizó que quizás no sea estrictamente necesaria una inversión fija de medio millón de euros cada año, subrayó que «lo primordial es el compromiso real de que se intervenga de forma constante en la mejora de al menos un espacio cada ejercicio».

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Patrimonio, Ángel Manzanedo, mostró su acuerdo con «el concepto de la proposición», aunque defendió la gestión actual señalando que «todas las obras en curso ya cumplen estrictamente con la normativa de accesibilidad vigente».

Ante los argumentos del equipo de gobierno, la concejala socialista recordó que «el foco de esta propuesta no está en las nuevas edificaciones, sino en la adaptación de los edificios ya construidos». Ovejero hizo especial hincapié en que estas reformas deben ser «transversales para cubrir todas las discapacidades existentes», asegurando que «ningún ciudadano se vea excluido del acceso a los servicios municipales por barreras físicas o de comunicación».

Centro de Biodiversidad

PSOE y Vox también aprobaron incorporar en la línea 15 una parada en el Centro de Biodiversidad, ubicado en el Castillo, los fines de semana y festivos para facilitar el acceso de burgaleses y visitantes al espacio.

Pallafría

Por otra parte, tanto PP como PSOE dieron su voto favorable a la propuesta de Vox de solicitar la mejora de los accesos a los campos de Pallafría a las administraciones competentes y desarrollar la mejora en sintonía con la rehabilitación planteada por el equipo de Gobierno para el espacio deportivo. La propuesta sumó la transaccional de los socialistas que solicitaba estudiar la puesta en marcha de un autobús municipal durante los fines de semana, jornadas de partido en los campos.