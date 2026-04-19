Mercadillo solidario con sello escolar: Los alumnos del Jesús-María se vuelcan con las niñas desamparadas de Tánger

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Solidaridad y una gran participación. La celebración del XVIII Mercadillo Solidario del colegio Jesús-María, uno de los eventos más esperados por familias y docentes y especialmente por los alumnos del centro, volvió a ser un rotundo éxito.

El objetivo es «lograr recaudar la mayor cantidad de dinero posible para destinarlo al proyecto ‘Dar Tika’ (Casa de la Confianza), que la Fundación ‘Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo’ lleva a cabo en Tánger. Se trata de «un centro gestionado por las Religiosas de Jesús-María que ofrece refugio, educación y protección a niñas menores de edad en situación de abandono, abuso o explotación».

Así lo explica Josemi Varona, docente y director de pastoral del centro, quien especifica que lo que se hace en esa casa es acoger a un máximo de 9 niñas que están en situación de total desamparo. «Son niñas que son derivadas, bien desde las autoridades locales o desde Acnur». Se trata de un punto de acogida inmediato, en el que se cubren sus necesidades sanitarias, educativas o de alimentación. «Permanecen en el centro hasta que la situación familiar se regulariza», añade.

La organización del mercadillo siempre es un proceso ilusionante para todos, pero «especialmente para los alumnos del centro», que «durante semanas, se afanan en preparar los puestos en los que después venden productos dulces y salados y diferentes objetos como llaveros, marcapáginas o pulseras, elaborados por ellos mismos».

A los puestos de los estudiantes se suman las mesas con juguetes, cuentos, peluches y juegos de mesa donados por las familias y que se ponen a la venta a precios populares. «En lugar de retirar esos libros y juguetes, se ponen a la venta a precios reducidos para recaudar fondos y además darles una segunda vida», señala el responsable.

La recogida de todos esos objetos comienza tres meses antes, justo después de Navidad. «Se hace un llamamiento a las familias para que acerquen al centro esos juegos y libros que ya no usan y que están en buen estado para sumarlos al mercadillo», apunta Varona. En las mesas se puede encontrar «casi de todo». Muñecas, animales de goma, juegos de mesa, patinetes y bicis, coches o puzzles de todo tipo, entre otras cosas. «Todas ellas con precios que van de uno a cinco euros», recuerda.

Más actividades

La jornada se completó con un programa para disfrutar en familia con actuaciones protagonizadas por el propio alumnado, un concierto solidario de la mano de la Coral Canticorum y alumnos de sexto Primaria y un gran sorteo gracias a la colaboración de más de 35 empresas burgalesas, que dan buena fe de «la implicación que hay con esta cita» y que «refuerza el carácter colectivo» de una convocatoria que cada año vuelve a apoyarse tanto en la comunidad escolar como en el entorno social y empresarial de Burgos.