Las inspecciones turísticas en Burgos crecen un 12% en 2025, con foco en pisos vacacionales y restauración

El centro de Covarrubias, animado por la presencia de vecinos y turistas en una imagen reciente tomada esta Semana Santa.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Casi ocho de cada diez de las inspecciones realizadas en materia de turismo en 2025 estuvieron relacionadas con los pisos de uso turístico y con la actividad de restauración. Entre ambas categorías, los inspectores de la Junta de Castilla y León realizaron en los doce meses del pasado año 389 controles aleatorios sobre el total de 505 inspecciones que acumuló el plan de trabajo el año pasado.

Así lo reflejan los datos facilitados por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, que tiene en vigor el Plan de Turismo que va de los años 2023 a 2026. La información obtenida indica que la actividad vinculada a la vigilancia de los servicios turísticos ha seguido creciendo en el último año, tras el fuerte empuje con el que finalizó en el año 2024.

En concreto, el plan de inspección llegó a 505 negocios, lo que representa un 12% más de actividad que en el mismo periodo de 2024, cuando se acabó el año con 448 controles. Las sanciones, por su parte, han bajado si se comparan estas dos anualidades en un 30%. De 29 expedientes se ha pasado a 20, un dato que indica que los empresarios del sector cumplen mayoritariamente con la normativa existente en materia de turismo.

Viviendas de uso turístico

El control sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha crecido en los últimos años debido fundamentalmente a su proliferación y también con el objetivo de evitar actuaciones clandestinas o de competencia desleal. La normativa que cumplir para los propietarios de este tipo de pisos de alquiler vacacional también ha aumentado y la más reciente exige que exista un número de registro oficial para que se pueda alquilar con garantías.

España ha sido el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.

Durante 2025, los inspectores de la administración regional en la provincia de Burgos realizaron 231 actuaciones vinculadas a las viviendas de uso turístico (VUT) y otras 10 a apartamentos turísticos. Los datos son muy similares a los del ejercicio anterior, cuando se cursaron 233 visitas a viviendas y otras 19 a apartamentos.

Las propuestas de sanción pasaron de una en el año 2024 a las cuatro de 2025, dos para propietarios de viviendas y otras dos relacionadas con edificios de apartamentos.

La información del Plan de Inspección Turística del año 2025 pone de manifiesto que la siguiente actividad más controlada fue la de restauración, con 158 visitas de los técnicos que, en este caso, derivaron en 6 expedientes sancionadores. Si se compara con el año anterior, se observa de nuevo un aumento del trabajo al pasar de 114 actuaciones en restaurantes y bares de la provincia a las 158 mencionadas. Las multas fueron exactamente las mismas en ambas anualidades con esa media docena indicada.

La tarea de vigilancia se centró principalmente en estas dos actividades, pero también se vigilan otras como los alojamientos rurales, los hoteleros, los albergues, los apartamentos, camping, agencias de viaje o empresas de turismo activo, por poner más ejemplos. Sin embargo, las cifras de visitas de los inspectores a estas otras empresas son bastante menores. Si se cuentan todas ellas, suman 106, frente a las 389 que fueron dirigidas hacia viviendas de uso turístico y restauración.

Turismo rural

El control sobre la actividad de turismo rural creció en la provincia un 52% con respecto al año anterior; de las 23 inspecciones que refleja el plan de 2024 se pasó a las 35 del último ejercicio. El resultado de esta labor fue de apenas una única sanción.

Si bien son menos los controles ejercidos sobre los establecimientos con la categoría de albergue, llama la atención un incremento de la vigilancia de este tipo de negocios, ya que de 6 en 2024, se pasó a 21, con lo que se puede decir que se triplicó la labor. Y también es de destacar que no se encontró ningún motivo de sanción.

Los técnicos de la administración también cursaron 17 inspecciones a agencias de viajes y 8 a empresas de turismo activo. El marcador de las multas para este tipo de negocios también se quedó a cero.

La mayor parte de los expedientes sancionadores tuvieron que ver con la actividad de restauración, con 6, seguida de las 5 que acumularon los alojamientos hoteleros y las 4 de agencias de viajes. Hasta el total de la veintena impuestas en 2025, hay que comentar que hubo dos para propietarios de viviendas turísticas, otras dos para apartamentos y una más en materia de turismo rural.

El objetivo genérico del más reciente Plan de Inspección 2023-2026 es verificar el cumplimiento de la normativa turística de Castilla y León por aquellos que realizan las actividades turísticas reguladas y, en su caso, detectar y evitar actuaciones clandestinas o de competencia desleal.

La idea es conseguir el incremento y el mantenimiento de unos estándares de calidad adecuados en beneficio tanto de los usuarios como de los empresarios.

La actividad inspectora se ejerce de oficio, pero también puede desarrollarse como consecuencia de las reclamaciones presentadas por usuarios de los establecimientos.