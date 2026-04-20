El edificio de Policía Local y Bomberos de Burgos elimina los combustibles fósiles tras su rehabilitación

Un momento de la visita al edificio por parte de las autoridades; aquí se puede ver la nueva cubierta verde, con paneles fotovoltaicos.ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La rehabilitación integral del edificio que alberga a la Policía Local y al Servicio de Bomberos de Burgos ha marcado un antes y un después en materia energética al suprimir casi por completo el uso de combustibles fósiles. Y es que antes de estas obras, este era uno de los inmuebles municipales que más consumo energético tenía, como se llegó a decir cuando se preparaba este proyecto de renovación.

El objetivo que se marcaba de inicio esta importante actuación, que será una de las obras por cuantía económica más elevada del presente mandato municipal, era reducir el consumo de energía en un 90% y hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, destacaba que "el 87% de la energía primaria que consume este edificio es energía limpia", fruto principalmente del nivel de aislamiento que se ha conseguido.

Representantes de todas las instituciones se han dado cita esta mañana en una visita a la sede de los Bomberos y Policía Local para poner en valor la colaboración entre administraciones que ha permitido desarrollar esta obra, que comenzaba tímidamente en agosto de 2024, pero que tuvo que coger ritmo con rapidez para poder cumplir los plazos de ejecución, por la importante subvención que tenía por parte del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así lo ha destacado el representante del Gobierno central en Castilla y León, el delegado Nicanor Sen, momentos antes de cursar una visita al inmueble.

El presupuesto empleado para la renovación ha sido de un total de 7,6 millones de euros, de los cuales 3 millones procedían de los conocidos como Next Generation, las ayudas que se activaron tras la crisis derivada de la pandemia del covid-19. "En la provincia de Burgos, a través de las dos líneas del PIREP 1 y PIREP 2, se lleva invertido más de 11 millones de euros", destacó el delegado del Gobierno, que añadió que las actuaciones han permitido adaptar esta edificación "a los parámetros actuales en todo aquello que tiene que ver con sostenibilidad, con accesibilidad, con seguridad y funcionalidad".

La parte más visible de esta reforma es la nueva fachada, pero son numerosas las mejoras que afectan a la cubierta verde, a las carpinterías metálicas, a la renovación de las fuentes de calor con energías renovables, la redistribución de espacios y las mejoras de los vestuarios, así como de la estructura de la torre en la que los bomberos realizan sus entrenamientos.

Más allá del impacto energético, la reforma ha permitido mejorar las condiciones de trabajo de policías y bomberos, así como la atención que reciben los ciudadanos. La intervención ha afectado a una superficie de 14.000 metros cuadrados en un inmueble construido en los años 80 que presentaba un importante grado de obsolescencia.