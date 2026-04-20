El PSOE denuncia el «hermetismo absoluto» del PP en asuntos de cultura y festejos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Hermetismo absoluto». La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, ha criticado duramente la gestión del equipo de Gobierno actual en material cultural, denunciando una falta total de transparencia «en asuntos como la Noche Blanca o las fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026».

A este tenor, la edil recordó que tras la eliminación de la comisión de Fiestas por parte de la anterior responsable de Festejos, Carolina Álvarez, «ni peñas, ni medios, ni los propios concejales de la oposición sabemos nada de estos asuntos» y lamentó que «el actual responsable del área, César Barriada, tampoco tiene intención de reactivarla».

La situación de los feriantes que vienen a las fiestas de San Pedro y San Pablo y el nombramiento del nuevo gerente de Cultura son otros de los puntos «de los que no sabemos absolutamente nada». Carpintero lamentó que «no se conozcan avances sobre las bonificaciones o mejoras que se han pensado para favorecer la llegada de feriantes, que siguen en una ubicación temporal tres años después».

Para el PSOE, este «hermetismo que se pasa de frenada» impide que «la oposición realicemos propuestas constructivas» y comparó esta actitud con «la ocultación de la pérdida del sello de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef».

En contraste con la parálisis institucional que denuncia, Carpintero ha puesto en valor el papel de las asociaciones locales en eventos como la Noche Blanca y es que «son las entidades de la ciudad las que están haciendo todo el trabajo en materia cultural».

Así, la edil, defendió una visión de la cultura «basada en la participación de base durante todo el año, y no solo en eventos puntuales» y afirmó no entender «el hermetismo que practica el equipo de Gobierno, a no ser que no haya nada que contar».

Capitalidad cultural

La concejala socialista también calificó de «lamentable» la actitud de la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ante el «fracaso que supone no haber pasado el primer corte de la carrera por ser Capital Europea de la Cultura 2031». Carpintero desmintió que no hubiera un proyecto previo, asegurando que «miente al decir que no había nada», ya que existía un borrador inicial del que el equipo de Gobierno actual se desvió considerablemente». A su juicio, «no se puede buscar paliativos a la crítica cuando los resultados han sido que ni siquiera hemos pasado el primer corte».

Finalmente, Blanca Carpintero reivindicó la postura de su grupo municipal, recordando que el PSOE ha demostrado «lealtad y capacidad de negociación» como oposición. Sin embargo, advirtió que «no se puede avanzar si el equipo de Gobierno mantiene los expedientes de fiestas bloqueados o vacíos a estas alturas del calendario», exigiendo una rectificación inmediata para que «Burgos pueda disfrutar de sus tradiciones con la planificación que merece».