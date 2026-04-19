Burgos gasta en 444 contratos ‘a dedo’ más de 1,4 millones de euros entre enero y marzo de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos comienza el año 2026 con 444 contratos menores gestionados y un gasto en el conjunto de todos ellos de 1.415.426 euros. Son cifras algo inferiores a las del pasado año por estas fechas, cuando en el primer trimestre, de enero a marzo, se formalizaron 447 acuerdos por un importe de 1.700.384 euros. Así, se ha reducido la cantidad destinada en 284.958 euros, que porcentualmente representa un 16% si se comparan ambos periodos.

Durante la anualidad anterior, la de 2024, en el mismo periodo se pagaron un total de 393 facturas relativas a contratos menores por valor de 1.108.598 euros, si bien en la estadística trimestral se refiere que la sociedad de promoción no había remitido datos; por tanto, las cifras no se pueden comparar al faltar esta información.

Las áreas municipales con mayor gasto vinculado a las adjudicaciones conocidas coloquialmente como ‘a dedo’ en este inicio de ejercicio son la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, ProBurgos y Aguas de Burgos, con 449.871, 202.677 y 128.218 euros, respectivamente. Las tres mencionadas suman más de la mitad del total de la cantidad gastada en menores por todo el Ayuntamiento de Burgos, con casi 781.000 euros.

La Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha realizado en el primer trimestre del año 126 contratos menores; Aguas de Burgos suma 85 y ProBurgos le sigue muy de cerca con 83. Durante este trimestre destacan las contrataciones de servicios artísticos vinculadas a la organización de los Carnavales, también a la Semana Santa, así como a los ciclos de música en el Templete del Espolón o de los Bailes de Tarde, en el caso de la primera entidad.

Es habitual que esta Gerencia encabece el número y la cuantía de este tipo de adjudicaciones por la naturaleza de su actividad, acaparada en gran medida por la contratación de espectáculos concretos de distintas disciplinas y formatos. Con todo, los expertos en este ámbito recuerdan que siempre que se trata de necesidades previstas y sucesivas, no procedería abusar de esta fórmula.

En el caso de la Sociedad de Promoción, existen contratos vinculados a la participación en ferias de turismo como Intur o Fitur, a la organización del primer Encuentro de Economía Colaborativa, al festival Cultura y Talento y numerosos preparativos de cara a la presentación del dossier de la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea 2031. Uno de los más cuantiosos, por algo más de 15.000 euros, fue la factura para pagar la rotulación de 19 autobuses urbanos que lucieron durante unas semanas la imagen visual de la candidatura.

Y, por su parte, la Sociedad Aguas de Burgos abordó distintas compras de materiales de obras y de oficina.

Las áreas de Instalaciones Deportivas, Participación Ciudadana y Protocolo y Comunicación están por detrás en ese listado por unidad de contratación, que se puede consultar en la web municipal; todas ellas ya por debajo de 30 acuerdos de este tipo.

Los contratos menores son acuerdos mercantiles que se emplean para cubrir determinadas necesidades de carácter urgente, pero a veces también recurrentes de las administraciones públicas. La particularidad es que se desarrollan con menos información pública que los procedimientos abiertos, que tienen más difusión y mayor periodo de plazo para que las empresas puedan concursar.

Se consideran menores aquellos contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de obras, o de 15.000 euros, cuando están vinculados a la prestación de servicios o suministros, que tradicionalmente son la mayoría —con mucha diferencia— de los tramitados por las distintas áreas municipales en Burgos.

¿Y en 2025?

Por otro lado, merece la pena recordar que el Ayuntamiento de Burgos acabó 2025 con la mayor factura en contratos ‘a dedo’ de los últimos ejercicios, al situarse el gasto ejecutado en casi 8 millones de euros (7.847.496,13 euros). Algo más de 600.000 euros por encima de la cantidad destinada en el año anterior. Las áreas que más cantidad desembolsaron fueron la Gerencia de Cultura, ProBurgos, que escaló a la segunda posición, y Aguas de Burgos.

El incremento con respecto a 2024 fue de un 9% cuando se destinaron 7,2 millones de euros, pero si nos vamos a 2023, un ejercicio compartido entre dos equipos de Gobierno, primero el del socialista Daniel de la Rosa y después el del PP de Cristina Ayala, el aumento es del 33,6%.

Los datos que se publican trimestre a trimestre ya anticipaban esta tendencia al alza en el último año completo del que se tienen datos y, finalmente, los 565 facturas pagadas sin mediar concurso público durante el periodo que va de octubre a diciembre de 2025 por importe de 2.163.759 euros, así lo corroboraron.

En total, en el conjunto del 2025 se tramitaron por las distintas áreas municipales el total de 1.979 contratos menores por ese récord de casi 8 millones. En 2024 se acumularon 1.952, por la suma de 7,2 millones de euros.